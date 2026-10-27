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Мирослав Иванов към Румен Радев: Г-н Демократ, напредвате ли в борбата с олигархията

Мирослав Иванов към Румен Радев: Г-н Демократ, напредвате ли в борбата с олигархията
Снимка: БТА

Няма нищо държавническо в това да всяваш страх в сънародниците си, пише Иванов

"Няма нищо държавническо в това да всяваш страх в сънародниците си". Това написа в социалните медии Мирослав Иванов - бивш депутат от ПП и временно изпълняващ длъжността председател на Четиридесет и седмото Народно събрание. Той публикува клип, на който задава въпроси към премиера Румен Радев, наричайки го: "Господин Демократ" и иронично питайки по някои от ключовите теми, обявени за приоритет на настоящото управление.

 "Г-н Демократ, напредвате ли в борбата с олигархията", е един от въпросите, зададени от Мирослав Иванов.

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