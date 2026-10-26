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Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС
БТА

Инициативният комитет на кандидатпрезидентската двойка настоява за премахване на публикации в подкрепа на Илияна Йотова и проверка за използване на държавен ресурс

Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, е подал сигнал до Централната избирателна комисия (ЦИК) срещу министър-председателя Румен Радев за предполагаемо нарушение на Изборния кодекс. Поводът са негови изявления в подкрепа на Илияна Йотова преди балотажа на 1 ноември, разпространени чрез официалните информационни канали на Министерския съвет, съобщава NOVA.

Документът е подписан от Васил Стефанов, пълномощник на представляващия инициативния комитет. В него се посочва, че на 26 октомври, след участието си в Седмия Софийски икономически форум, Радев е направил политически изявления, които впоследствие са публикувани от правителствената пресслужба на официалния сайт на Министерския съвет и във Facebook страницата на институцията.

Според вносителите премиерът е призовал избирателите да подкрепят Илияна Йотова на втория тур на президентските избори, като едновременно с това е отправил критики към нейния опонент Андрей Гюров.

От инициативния комитет подчертават, че не оспорват правото на министър-председателя да изразява политически позиции. Според тях нарушението се състои в използването на официални държавни канали за разпространение на предизборни послания.

В сигнала се твърди, че са нарушени две разпоредби на Изборния кодекс - забраната за предизборна агитация в държавни учреждения и институции, както и забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс за целите на предизборната кампания.

Като аргумент се посочва, че за подготовката и публикуването на информацията са били ангажирани служители на правителствената пресслужба и комуникационни канали, финансирани с публични средства.

Според подателите публикациите представят политическите послания на Радев като официална правителствена информация, без да съдържат данни за дейността на Министерския съвет или за събитието, след което са направени изявленията.

Инициативният комитет настоява ЦИК да разпореди незабавно премахване на спорните публикации от интернет страницата и Facebook профила на Министерския съвет. Иска се също да бъдат установени длъжностните лица, участвали в подготовката и разпространението на материалите.

В сигнала се настоява за предприемане на действия за съставяне на актове за административни нарушения срещу премиера и отговорните служители, както и за изпращане на копие от документа до Сметната палата.

Вносителите искат случаят да бъде разгледан в 24-часов срок заради наближаващия балотаж и деня за размисъл на 31 октомври.

Като прецедент е посочено решение на ЦИК от 2016 г. по жалба на инициативния комитет, издигнал тогава Румен Радев и Илияна Йотова. Според авторите на настоящия сигнал комисията е установила нарушение при публикуването на предизборно съдържание на официалната интернет страница на община Ловеч.

Повод за жалбата стана първото публично изявление на Румен Радев след президентските избори на 25 октомври. Премиерът поздрави Илияна Йотова за резултата ѝ на първия тур, изрази притеснение от ниската избирателна активност и призова за подкрепа на кандидатурата ѝ на балотажа.

Радев представи втория тур като противопоставяне между два различни политически модела. Той отправи критики към ПП-ДБ и Делян Пеевски, като ги обвини, че политическите им действия са обезкуражили част от избирателите да гласуват.

Министър-председателят заяви още, че според него политическите му опоненти се стремят да използват президентската институция за възстановяване на влиянието си във властта и за възпрепятстване на съдебната реформа.

На въпрос дали малката преднина на Йотова пред Гюров е знак за отслабваща подкрепа към правителството Радев отхвърли подобно тълкуване, като посочи, че президентските и парламентарните избори не трябва да бъдат приравнявани.

Към момента изложените в сигнала твърдения представляват позиция на инициативния комитет, а не установено нарушение. Решението дали са нарушени разпоредбите на Изборния кодекс предстои да бъде взето от компетентните органи.

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