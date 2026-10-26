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Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Това става със заповед на кмета на Смолян Николай Мелемов

Движението по аварийния път Смолян – Пампорово се спира за два дни заради ремонтни дейности. Ограничението влиза в сила от днес, 26 октомври, със заповед на кмета на Смолян Николай Мелемов.

Предвижда се ремонтът да продължи до 27 октомври, като през това време ще бъде положена асфалтова настилка върху около 300 метра от общо 1,5-километровата отсечка.

Стойността на дейностите е приблизително 95 000 евро, съобщи кметът Николай Мелемов.

Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на общината, но местната власт ще настоява държавата впоследствие да възстанови направените разходи.

За времето на ремонта ще бъде поставена необходимата пътна сигнализация, която да указва временната организация на движението.

Пътят е важен за работещите в Пампорово

Аварийната отсечка беше отворена с цел да улесни придвижването на хората, които работят в курорта Пампорово.

Маршрутът обаче е значително по-кратък от основния обходен път и затова често се използва и от други шофьори, което води до сериозно натоварване.

На 16 октомври кметът на Смолян организира среща с представители на местния бизнес, работодатели и областния управител, на която беше обсъдено използването на аварийния път през есенно-зимния сезон.

По време на разговорите работодателите предупредиха, че пътната настилка е в лошо състояние и при влошаване на времето отсечката може да стане трудно проходима.

Еднопосочно движение през зимата

Предвижда се през зимните месеци аварийният път към Пампорово да бъде с еднопосочно движение.

Целта е да се улесни придвижването и да се намалят рисковете при тежки метеорологични условия.

Настоящият ремонт трябва да подобри състоянието на част от трасето преди началото на активния зимен туристически сезон.

Шофьорите трябва да се съобразяват с временната организация на движението до приключването на ремонтните дейности.

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