Летният туристически сезон в Пампорово завършва със смесени резултати – близо 12% по-малко хотелски нощувки, но и около 16% повече посетители на спортните и развлекателните зони в курорта. Данните съобщи пред БТА изпълнителният директор на „Пампорово“ АД Стефан Присадов.

Според него понижението при нощувките е било очаквано на фона на поскъпването, смяната на валутата и продължаващата несигурност в международен план.

Влияние върху летните резервации е оказало и свлачището, което на 1 май прекъсна пътя между Смолян и Пампорово. По думите на Присадов през първите седмици след инцидента се е разпространявала и невярна информация за възможностите за достъп до курорта, което допълнително е повлияло върху туристическия поток.

Ръст при летните атракции

На този фон повече туристи са използвали вело- и приключенския парк, лифтовете и останалите възможности за активности сред природата. Според ръководството на дружеството това показва, че инвестициите в развитието на Пампорово като целогодишна и в частност лятна дестинация започват да дават резултат.

Сред събитията, привлекли значителен интерес през сезона, са „Персенк ултра“ и Pamporovo Summer Fest.

Над 3500 състезатели и гости от различни европейски държави са пристигнали в курорта за фестивала на планинското бягане DECATHLON Persenk Ultra през август. Събитието е планирано и за следващото лято.

Новият лифт „Малина – Студенец“ е пред завършване

Междувременно Пампорово вече се подготвя за предстоящия зимен сезон. Работата по новия четириседалков лифт „Малина – Студенец“ е на финален етап.

Довършват се вертикалната планировка, сградите за управление и последните елементи от проекта. Между 1 и 15 октомври е планиран тестов период, през който трябва да бъдат проверени съоръжението и обновената инфраструктура.

След приключването на изпитанията фирмата доставчик трябва официално да предаде лифта на „Пампорово“ АД. Очакванията са той да заработи още в началото на новия зимен сезон.

Туристите изчакват със зимните резервации

Към момента записванията за предстоящия ски сезон са приблизително на нивата от миналата година. От дружеството обаче отчитат все по-ясна тенденция туристите да планират зимните си почивки в последния момент.

Една от причините са климатичните промени и по-топлите периоди през зимата. Все повече посетители изчакват да видят снежните условия и едва след това избират къде да почиват.

През новия сезон продължава и програмата за привличане на туристи от Израел, след като и през миналата зима в Пампорово са почивали организирани групи от страната.

Кметът на Чепеларе Боран Хаджиев очаква зимният сезон в Пампорово и Чепеларе да бъде поне толкова добър, колкото предходния, а при благоприятни условия – и по-силен.

Хотелиери в района са инвестирали в обновяване на базата и изграждане на СПА центрове, докато „Пампорово“ АД продължава подобренията на инфраструктурата в курорта.