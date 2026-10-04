Лято в средата на есента: Температури до 28 градуса ни очакват тази седмица

Новата седмица ще започне със слънчево време, като след пладне над Северна България ще се появи преходна висока облачност, показват данните на НИМХ. Ще се усеща слаб до умерен северен-североизточен вятър. Дневните стойности ще отбележат лек напредък, като максималните температури ще достигнат между 21° и 26°, а за София прогнозата е за около 23°.

По Черноморието и в планинските масиви също ще преобладава слънце. По крайбрежието сутрешните часове ще донесат локални мъгли или ниски облаци. Вятърът там ще бъде умерен от североизток, а по-късно през деня ще духа от изток. Максималните температури на въздуха ще бъдат 19°-20°, изравнявайки се напълно с температурата на морската вода, докато вълнението ще остане слабо — между 1 и 2 бала. В планините ще духа слаб до умерен северен-североизточен вятър, като термометрите ще сочат до 18° на височина 1200 метра и около 11° на 2000 метра.

Във вторник 6 октомври времето ще бъде почти тихо, като сутринта ще остане хладна с минимални температури между 5° и 10° и нов риск от слана в котловините на Западна и Централна България. През деня термометрите ще показват между 21° и 26°.

В сряда 7 октомври и четвъртък 8 октомври ще се усети слаб южен-югоизточен вятър, който ще доведе до допълнително затопляне. В петък 9 октомври облачността ще започне да се увеличава от запад, като в късните следобедни часове на места в най-западните райони ще превали. Заради южния вятър времето ще остане необичайно топло с максимални температури между 23° и 28°.

В събота 10 октомври предстои застудяване. Небето ще бъде предимно облачно, а в отделни източни и южни райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се засили от северозапад и ще докара студен въздушен фронт, който ще свали дневните температури. В неделя 11 октомври облаците бързо ще се разсеят до предимно слънчево време, вятърът ще утихне, като минималните температури ще се задържат между 8° и 13°, а максималните ще варират от 20° до 25°.