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Есенно слънце и до 26 градуса утре

Есенно слънце и до 26 градуса утре
Pixabay

Едва в следобедните часове над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност

Предстоящата нощ ще премине при безоблачно небе, като въздушните течения временно ще отслабнат, а на много места ще настъпи и пълно затишие, показват данните на НИМХ, цитирнаи по БТА.  

Минималните температури ще варират в широки граници – от минус 1° в някои планински котловини, където има реални условия за образуване на слана, до 14°-15° по Черноморското крайбрежие. В София термометрите ще отчетат около .

Утрешното денонощие ще ни зарадва със слънчево време, като едва в следобедните часове над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Вятърът ще бъде слаб до умерен, с посока от север-североизток. Очаква се максималните температури да отбележат леко повишение, достигайки стойности между 21° и 26°, а за София прогнозата е за около 23°.

Край Черноморието ще преобладава слънчево време, въпреки че сутринта на отделни места не са изключени ниски слоести облаци или мъгли. Преди обяд ще духа умерен североизточен вятър, който по-късно ще се ориентира от изток. Максималните температури на въздуха ще достигнат 19°-20°, изравнявайки се с температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде сравнително спокойно – между 1 и 2 бала.

В планините условията ще бъдат отлични и слънчеви, придружени от слаб до умерен северен-североизточен вятър. На височина 1200 метра максималните температури ще се движат около 18°, докато на по-високите части около 2000 метра те ще достигнат до 11°.

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