Слънчева неделя със слаб вятър

Днес времето ще бъде слънчево в цялата страна. Ще духа слаб източен вятър, а в Източна България – от север-североизток. В югоизточните райони той ще бъде до умерен.

Максималните температури ще се повишат леко и ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 22°, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология.

Слънчево ще бъде и в планините, където ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. На 1200 метра максималната температура ще достигне около 15°, а на 2000 метра – около 7°.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб от север-североизток, по южното крайбрежие – до умерен.

Максималните температури ще са между 19° и 22°, а морската вода – 20°-21°. Вълнението ще бъде около 3 бала с тенденция постепенно да отслабва.