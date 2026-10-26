Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Близо 33 000 къса цигари без акцизен бандерол, хиляди парфюми и текстилни изделия, сексуални стимуланти и 300 килограма овча лой са задържани при проверки на ГКПП "Капитан Андреево". Само за периода от 22 до 26 октомври граничните и митническите власти са пресекли 11 опита за незаконен пренос на стоки, съобщиха от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Проверките са извършени по сигнали на Междуведомствения координационен център към ГДБОП. Част от недекларираните стоки са били укрити в специално изградени тайници в автобуси.

При инспекциите на превозни средства с българска и чуждестранна регистрация са открити общо 32 860 къса цигари без акцизен бандерол, 2800 парфюма, 727 текстилни изделия и 110 аксесоара, сред които обувки и чанти.

Сред задържаните стоки са още 500 грама сребърни изделия, 2600 опаковки със сексуални стимуланти и 300 килограма овча лой, за която не са представени документи за произход.

От ГДБОП уточняват, че в рамките на съвместните контролни действия на държавните институции през октомври са задържани общо близо 80 000 къса цигари без акцизен бандерол и над 12 000 парфюма.

Иззети са и различни текстилни и кожени изделия, обозначени със защитени търговски марки, както и над 600 килограма животинска мазнина без сертификат за годност.

В резултат на проверките митническите органи са съставили 13 акта за административни нарушения. Допълнително събраните публични държавни вземания надхвърлят 3300 евро.

Междуведомственият координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари към ГДБОП координира дейността на седем държавни структури.

Центърът осъществява денонощно наблюдение на рискови транспортни средства и товари на територията на страната с цел предотвратяване на незаконния пренос на стоки.