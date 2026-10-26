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Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"
ФБ/ГДБОП

При проверки на граничния пункт са пресечени 11 опита за незаконен пренос на стоки за пет дни, съобщиха от ГДБОП

Близо 33 000 къса цигари без акцизен бандерол, хиляди парфюми и текстилни изделия, сексуални стимуланти и 300 килограма овча лой са задържани при проверки на ГКПП "Капитан Андреево". Само за периода от 22 до 26 октомври граничните и митническите власти са пресекли 11 опита за незаконен пренос на стоки, съобщиха от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Проверките са извършени по сигнали на Междуведомствения координационен център към ГДБОП. Част от недекларираните стоки са били укрити в специално изградени тайници в автобуси.

При инспекциите на превозни средства с българска и чуждестранна регистрация са открити общо 32 860 къса цигари без акцизен бандерол, 2800 парфюма, 727 текстилни изделия и 110 аксесоара, сред които обувки и чанти.

Сред задържаните стоки са още 500 грама сребърни изделия, 2600 опаковки със сексуални стимуланти и 300 килограма овча лой, за която не са представени документи за произход.

От ГДБОП уточняват, че в рамките на съвместните контролни действия на държавните институции през октомври са задържани общо близо 80 000 къса цигари без акцизен бандерол и над 12 000 парфюма.

Иззети са и различни текстилни и кожени изделия, обозначени със защитени търговски марки, както и над 600 килограма животинска мазнина без сертификат за годност.

В резултат на проверките митническите органи са съставили 13 акта за административни нарушения. Допълнително събраните публични държавни вземания надхвърлят 3300 евро.

Междуведомственият координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари към ГДБОП координира дейността на седем държавни структури.

Центърът осъществява денонощно наблюдение на рискови транспортни средства и товари на територията на страната с цел предотвратяване на незаконния пренос на стоки.

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