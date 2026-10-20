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4 милиона турски лири в куфар: Митничари ги задържаха на "Малко Търново"

4 милиона турски лири в куфар: Митничари ги задържаха на "Малко Търново"
Агенция "Митници"

Парите са открити в багажа на български гражданин, пристигащ от Турция. Мъжът не е представил документи за произхода им

Митнически служители задържаха 4 милиона недекларирани турски лири, равняващи се на близо 72 000 евро, при проверка на граничния контролно-пропускателен пункт "Малко Търново".

Парите са открити в найлонови пликове, поставени в куфар с личен багаж на български гражданин, който пътувал с микробус от Турция.

Според Агенция "Митници" пътникът не е представил документи за произхода на сумата и не е дал убедителни обяснения откъде са средствата.

Валутата е задържана, а на мъжа е съставен акт за нарушение на валутното законодателство. От Агенция "Митници" уточняват, че при подобно нарушение минималната глоба е една пета от стойността на недекларираните пари.

Случаят е най-големият установен досега на ГКПП "Малко Търново" по отношение на недекларирани турски лири.

От началото на годината митническите служители са задържали недекларирана валута на обща стойност около 3 милиона евро.

Подобни нарушения се установяват и на граничните пунктове "Лесово" и "Капитан Андреево". При проверки парите са откривани в личен багаж, обувки, пазарски чанти, а при товарни превози - и в специално изградени тайници.

Митническите проверки по границите продължават при засилен контрол.

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