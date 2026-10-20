БСП се готви за местните избори - свиква национално съвещание

На него ще бъдат обсъдени мобилизацията в последните дни от кампанията за президентските избори тази неделя, както и ходовете на партията при евентуален втори тур на 1 ноември.

Социалистите ще обсъдят и началото на подготовката на левицата за явяване на местните избори през 2027 г. непосредствено след края на президентската кампания.

"Потвърдихме подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на България единодушно, без нито един „въздържал се“ или „против“, обяви председателят на БСП Крум Зарков след заседание на Националния съвет на партията.