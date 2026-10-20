Църквата почита свети Артемий Антиохийски: Кой е мъченикът, загинал за вярата си

На 20 октомври Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Артемий Антиохийски, останал в християнската история със своята твърдост във вярата по време на гоненията срещу християните през IV век.

Според църковното предание Артемий бил военачалник, отличил се още при управлението на император Константин Велики. Заради качествата и заслугите си получил титлата патриций и бил назначен за управител на Александрия в Египет.

По времето на император Констанций му било възложено да участва в пренасянето на мощите на светите апостоли Андрей, Лука и Тимотей в Константинопол.

След възкачването на император Юлиан, останал в историята с прозвището Отстъпник, положението на християните отново се усложнило. Владетелят се стремял да възстанови езическите религиозни традиции в Римската империя и предприел действия срещу християнството.

Докато Юлиан пребивавал в Антиохия, Артемий открито се противопоставил на отношението му към християните. Според житието на светеца той осъдил действията на императора и отказал да се отрече от убежденията си.

Заради откритата си позиция Артемий бил подложен на мъчения и осъден на смърт. През 363 г. бил посечен с меч.

Православната църква го почита като великомъченик и пример за непоколебима вяра. Неговата памет се отбелязва ежегодно на 20 октомври.