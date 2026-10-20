Новини
Търси
Подкаст
Общество

Шивашкият сектор се сви с близо 40% за две години, предприятия затварят

Шивашкият сектор се сви с близо 40% за две години, предприятия затварят
стопкадър/нова

Само през тази година две големи шивашки фирми в Русе са преустановили дейност. От бранша посочват високите разходи и липсата на кадри като основни проблеми

Шивашкият сектор в България се е свил с близо 40% през последните две години, а предприятия в Русенско преустановяват дейността си заради нарастващите производствени разходи и недостига на работна ръка, съобщава NOVA.

Русе, който дълги години е бил сред водещите центрове на текстилната индустрия в страната, вече усеща сериозните последствия от кризата. Само през 2026 г. две големи шивашки фирми в града са затворили, а представители на сектора предупреждават, че е възможно и други предприятия да последват примера им.

Миглена Христова, член на Управителния съвет на Асоциацията по текстил и кожа, обясни пред NOVA, че въпреки традициите на България в производството на текстил, местните предприятия все по-трудно издържат на международната конкуренция.

По думите ѝ българските производители трябва да се конкурират с компании от Азия, Африка и Турция, където условията за производство и разходите са различни.

Високите цени на електроенергията, горивата и транспорта са сред основните фактори, които затрудняват дейността на шивашките фирми. Допълнително финансово натоварване създава необходимостта работодателите да осигуряват транспорт за служителите си от по-малките населени места.

Проблем остава и недостигът на кадри. Според Христова привличането на работници от чужбина става все по-трудно заради разходите, които предприятията трябва да поемат.

Тя посочи още, че липсва държавна програма за подпомагане на сектора, която да облекчи финансовия натиск върху производителите.

Затварянето на предприятия има отражение не само върху бизнеса, но и върху заетостта в региона, тъй като води до загуба на работни места.

Представителите на бранша предупреждават, че без подобряване на условията за работа и намаляване на разходите рискът от нови затваряния остава.

Още по темата

Арестуваният с фентанил в Русе е бил осъждан за разпространение на дрога

Арестуваният с фентанил в Русе е бил осъждан за разпространение на дрога

ГДБОП задържа мъж с над 60 грама фентанил в Русе, опитал да избяга от полицията

ГДБОП задържа мъж с над 60 грама фентанил в Русе, опитал да избяга от полицията

Въвеждат ограничения на Дунав мост при Русе: Движението ще се пропуска на интервали от 20 минути

Въвеждат ограничения на Дунав мост при Русе: Движението ще се пропуска на интервали от 20 минути

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Водещи

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

След атаките срещу кораби: Американски военен самолет патрулира край България

След атаките срещу кораби: Американски военен самолет патрулира край България

„Сова Харис“: Илияна Йотова с убедителна преднина за президентските избори

„Сова Харис“: Илияна Йотова с убедителна преднина за президентските избори

  • Преди 6 минути
Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Демерджиев: Корупцията все по-често преминава националните граници

Демерджиев: Корупцията все по-често преминава националните граници

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

  • Преди 16 минути
Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Полицията с подроности за тежката катастрофа с жертва край Карнобат

Полицията с подроности за тежката катастрофа с жертва край Карнобат

Слънчево време и добри условия за туризъм в планините

Слънчево време и добри условия за туризъм в планините

  • Преди 36 минути
Протестите във Франция: Финансова криза, социално недоволство и риск от възход на крайната десница

Протестите във Франция: Финансова криза, социално недоволство и риск от възход на крайната десница

  • Преди 43 минути
Шивашкият сектор се сви с близо 40% за две години, предприятия затварят

Шивашкият сектор се сви с близо 40% за две години, предприятия затварят

Остави работата си в президентството, за да сбъдне мечтата си да стане гвардеец

Остави работата си в президентството, за да сбъдне мечтата си да стане гвардеец

Тръмп предлага безпрецедентна среща с Путин и Си: На масата са ядрените оръжия и войната в Украйна

Тръмп предлага безпрецедентна среща с Путин и Си: На масата са ядрените оръжия и войната в Украйна

  • Преди 58 минути
Лили Иванова продължава националното си турне с концерт в Шумен

Лили Иванова продължава националното си турне с концерт в Шумен