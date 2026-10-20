Шивашкият сектор се сви с близо 40% за две години, предприятия затварят

Шивашкият сектор в България се е свил с близо 40% през последните две години, а предприятия в Русенско преустановяват дейността си заради нарастващите производствени разходи и недостига на работна ръка, съобщава NOVA.

Русе, който дълги години е бил сред водещите центрове на текстилната индустрия в страната, вече усеща сериозните последствия от кризата. Само през 2026 г. две големи шивашки фирми в града са затворили, а представители на сектора предупреждават, че е възможно и други предприятия да последват примера им.

Миглена Христова, член на Управителния съвет на Асоциацията по текстил и кожа, обясни пред NOVA, че въпреки традициите на България в производството на текстил, местните предприятия все по-трудно издържат на международната конкуренция.

По думите ѝ българските производители трябва да се конкурират с компании от Азия, Африка и Турция, където условията за производство и разходите са различни.

Високите цени на електроенергията, горивата и транспорта са сред основните фактори, които затрудняват дейността на шивашките фирми. Допълнително финансово натоварване създава необходимостта работодателите да осигуряват транспорт за служителите си от по-малките населени места.

Проблем остава и недостигът на кадри. Според Христова привличането на работници от чужбина става все по-трудно заради разходите, които предприятията трябва да поемат.

Тя посочи още, че липсва държавна програма за подпомагане на сектора, която да облекчи финансовия натиск върху производителите.

Затварянето на предприятия има отражение не само върху бизнеса, но и върху заетостта в региона, тъй като води до загуба на работни места.

Представителите на бранша предупреждават, че без подобряване на условията за работа и намаляване на разходите рискът от нови затваряния остава.