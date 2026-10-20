Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Полицията разследва побой над 80-годишна жена в Пернишко, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден на 19 октомври в участъка в Земен. Жената съобщила, че на 17 октомври 61-годишният ѝ зет я е пребил в дома ѝ, като я е удрял по цялото тяло.

Мъжът е задържан, а от пострадалата са снети подробни сведения.

Уведомена е прокуратурата, като работата по случая продължава.