Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко
Сигналът е подаден два дни след побоя, извършен в дома на жената в Земен
Полицията разследва побой над 80-годишна жена в Пернишко, съобщиха от областната дирекция на МВР.
Сигналът е подаден на 19 октомври в участъка в Земен. Жената съобщила, че на 17 октомври 61-годишният ѝ зет я е пребил в дома ѝ, като я е удрял по цялото тяло.
Мъжът е задържан, а от пострадалата са снети подробни сведения.
Уведомена е прокуратурата, като работата по случая продължава.