Два случая на домашно насилие във Великотърновско: Задържаха двама мъже

Двама мъже са задържани след случаи на домашно насилие във Великотърновска област, съобщиха от полицията.

На 19 октомври жена от Свищов е потърсила съдействие от органите на реда, след като по думите ѝ е била пребита от мъжа, с когото живее на семейни начала.

По сходен случай работят и служителите на Районното управление в Елена. Според първоначалната информация там също е установен случай на насилие над жена.

И по двата случая са задържани мъже.

Към момента не се съобщават подробности за възрастта на участниците, евентуалните наранявания на жените или продължителността на задържането.