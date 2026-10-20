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Два случая на домашно насилие във Великотърновско: Задържаха двама мъже

Два случая на домашно насилие във Великотърновско: Задържаха двама мъже
Pixabay

Единият сигнал е подаден от жена в Свищов, която съобщила за побой от партньора си. По друг случай работи полицията в Елена

Двама мъже са задържани след случаи на домашно насилие във Великотърновска област, съобщиха от полицията.

На 19 октомври жена от Свищов е потърсила съдействие от органите на реда, след като по думите ѝ е била пребита от мъжа, с когото живее на семейни начала.

По сходен случай работят и служителите на Районното управление в Елена. Според първоначалната информация там също е установен случай на насилие над жена.

И по двата случая са задържани мъже.

Към момента не се съобщават подробности за възрастта на участниците, евентуалните наранявания на жените или продължителността на задържането.

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