Кола се обърна по таван на АМ "Марица", шофьорът е в болница
Инцидентът е станал през нощта при 66-ия километър в посока Хасково. Пробите за алкохол са отрицателни
Двама души пострадаха при катастрофа на автомагистрала "Марица" през нощта срещу 20 октомври, съобщиха от полицията.
Пътният инцидент е станал при 66-ия километър на магистралата в посока Хасково.
По първоначална информация 50-годишен водач е загубил контрол над автомобила, ударил се е в предпазната мантинела, след което колата се е преобърнала по таван в аварийната лента.
Шофьорът е настанен в болница в Хасково, а пътувалата с него жена е прегледана и освободена за домашно лечение.
Направените проби за употреба на алкохол са отрицателни.
Причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени.