Кола се обърна по таван на АМ "Марица", шофьорът е в болница

Двама души пострадаха при катастрофа на автомагистрала "Марица" през нощта срещу 20 октомври, съобщиха от полицията.

Пътният инцидент е станал при 66-ия километър на магистралата в посока Хасково.

По първоначална информация 50-годишен водач е загубил контрол над автомобила, ударил се е в предпазната мантинела, след което колата се е преобърнала по таван в аварийната лента.

Шофьорът е настанен в болница в Хасково, а пътувалата с него жена е прегледана и освободена за домашно лечение.

Направените проби за употреба на алкохол са отрицателни.

Причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени.