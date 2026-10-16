Нови огнища на шарка по овцете и козите край София и в Хасково
Въвеждат се ограничения в десетки населени места
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи две нови огнища на шарка по овцете и козите – в село Равно поле, община Елин Пелин, и в град Хасково. Заболяването е засегнало животновъдни обекти с общо 302 дребни преживни животни, съобщиха от Агенцията.
В Равно поле е констатирано първично огнище във ферма със 180 животни, а в Хасково е регистрирано вторично огнище в обект със 122 овце и кози.
Заради опасността от разпространение на инфекцията ветеринарните власти въвеждат защитни и надзорни зони, обхващащи населени места в няколко области.
Ограничения край София и Хасково
Около двете огнища са определени 5-километрови защитни и 20-километрови надзорни зони.
В защитната зона около Равно поле попадат град Елин Пелин, селата Равно поле, Горни Богров, Долни Богров, Казичене и Кривина.
Около огнището в Хасково защитната зона включва града и селата Въгларово и Конуш.
По-широките надзорни зони обхващат десетки населени места в Софийска, Хасковска, Кърджалийска и Пловдивска област, включително части от Столичната община.
В надзорната зона около Равно поле попадат и София, Бухово и Нови Искър, както и редица населени места в общините Елин Пелин, Горна Малина, Ихтиман и Самоков.
Около Хасково ограниченията засягат и населени места в общините Димитровград, Минерални бани, Стамболово, Кърджали, Черноочене и Първомай.
Забраняват придвижването на овце и кози
В засегнатите райони се въвеждат строги противоепидемични мерки, насочени към ограничаване на заболяването.
Забранява се придвижването на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.
Животните трябва да бъдат отглеждани при оборен режим, а ветеринарните власти ще извършат проверки и преброяване във фермите.
Предвижда се и актуализиране на информацията в интегрираната ветеринарна система „ВетИС“.
За суровото мляко от засегнатите райони ще се прилагат специални изисквания при транспортирането и преработката му.
Опасна ли е болестта за хората?
От БАБХ подчертават, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за човешкото здраве.
Заболяването обаче е силно заразно сред дребните преживни животни и може да причини сериозни икономически загуби на животновъдите.
Разпространението му налага въвеждането на строги ветеринарни ограничения и мерки за ликвидиране на огнищата.
БАБХ с призив към животновъдите
От Агенцията призовават стопаните да спазват стриктно мерките за биосигурност и да наблюдават редовно здравословното състояние на животните.
При съмнение за заболяване трябва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар.
Според БАБХ ранното откриване на инфекцията и своевременното подаване на сигнали са решаващи за предотвратяване на нови огнища.
Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на БАБХ: 0700 122 99.