Нови огнища на шарка по овцете и козите край София и в Хасково

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи две нови огнища на шарка по овцете и козите – в село Равно поле, община Елин Пелин, и в град Хасково. Заболяването е засегнало животновъдни обекти с общо 302 дребни преживни животни, съобщиха от Агенцията.

В Равно поле е констатирано първично огнище във ферма със 180 животни, а в Хасково е регистрирано вторично огнище в обект със 122 овце и кози.

Заради опасността от разпространение на инфекцията ветеринарните власти въвеждат защитни и надзорни зони, обхващащи населени места в няколко области.

Ограничения край София и Хасково

Около двете огнища са определени 5-километрови защитни и 20-километрови надзорни зони.

В защитната зона около Равно поле попадат град Елин Пелин, селата Равно поле, Горни Богров, Долни Богров, Казичене и Кривина.

Около огнището в Хасково защитната зона включва града и селата Въгларово и Конуш.

По-широките надзорни зони обхващат десетки населени места в Софийска, Хасковска, Кърджалийска и Пловдивска област, включително части от Столичната община.

В надзорната зона около Равно поле попадат и София, Бухово и Нови Искър, както и редица населени места в общините Елин Пелин, Горна Малина, Ихтиман и Самоков.

Около Хасково ограниченията засягат и населени места в общините Димитровград, Минерални бани, Стамболово, Кърджали, Черноочене и Първомай.

Забраняват придвижването на овце и кози

В засегнатите райони се въвеждат строги противоепидемични мерки, насочени към ограничаване на заболяването.

Забранява се придвижването на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните трябва да бъдат отглеждани при оборен режим, а ветеринарните власти ще извършат проверки и преброяване във фермите.

Предвижда се и актуализиране на информацията в интегрираната ветеринарна система „ВетИС“.

За суровото мляко от засегнатите райони ще се прилагат специални изисквания при транспортирането и преработката му.

Опасна ли е болестта за хората?

От БАБХ подчертават, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за човешкото здраве.

Заболяването обаче е силно заразно сред дребните преживни животни и може да причини сериозни икономически загуби на животновъдите.

Разпространението му налага въвеждането на строги ветеринарни ограничения и мерки за ликвидиране на огнищата.

БАБХ с призив към животновъдите

От Агенцията призовават стопаните да спазват стриктно мерките за биосигурност и да наблюдават редовно здравословното състояние на животните.

При съмнение за заболяване трябва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар.

Според БАБХ ранното откриване на инфекцията и своевременното подаване на сигнали са решаващи за предотвратяване на нови огнища.

Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на БАБХ: 0700 122 99.