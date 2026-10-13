Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

Тежкотоварен автомобил самокатастрофира около 19:30 часа и временно затвори главния път Велико Търново - Русе в участъка преди село Поликраище.

При произшествието е пострадал водачът на тира. Към момента няма повече информация за състоянието му.

След катастрофата движението в района е било ограничено, като е организиран обходен маршрут през село Първомайци.

Инцидентът създаде затруднения за пътуващите по един от основните пътни участъци между Велико Търново и Русе.

Пътната настилка в района е мокра заради продължаващите валежи от дъжд, което допълнително усложнява условията за движение.

Това е поредният пътен инцидент в участъка в рамките на няколко дни. Само ден по-рано катастрофа между два тежкотоварни автомобила също блокира движението по главния път Велико Търново - Русе.

На мястото на сегашния инцидент се извършват действия по обезопасяване на участъка и изясняване на обстоятелствата около произшествието.

Причините, довели до самокатастрофирането на тежкотоварния автомобил, тепърва ще бъдат установявани.

Шофьорите, които преминават през района, трябва да се движат с повишено внимание заради мократа настилка и променената организация на движението.