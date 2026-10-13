Новини
Търси
Подкаст
Общество

Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал
БТА

Инцидентът е станал преди село Поликраище, а движението е пренасочено през Първомайци.

Тежкотоварен автомобил самокатастрофира около 19:30 часа и временно затвори главния път Велико Търново - Русе в участъка преди село Поликраище.

При произшествието е пострадал водачът на тира. Към момента няма повече информация за състоянието му.

След катастрофата движението в района е било ограничено, като е организиран обходен маршрут през село Първомайци.

Инцидентът създаде затруднения за пътуващите по един от основните пътни участъци между Велико Търново и Русе.

Пътната настилка в района е мокра заради продължаващите валежи от дъжд, което допълнително усложнява условията за движение.

Това е поредният пътен инцидент в участъка в рамките на няколко дни. Само ден по-рано катастрофа между два тежкотоварни автомобила също блокира движението по главния път Велико Търново - Русе.

На мястото на сегашния инцидент се извършват действия по обезопасяване на участъка и изясняване на обстоятелствата около произшествието.

Причините, довели до самокатастрофирането на тежкотоварния автомобил, тепърва ще бъдат установявани.

Шофьорите, които преминават през района, трябва да се движат с повишено внимание заради мократа настилка и променената организация на движението.

Още по темата

Катастрофа затруднява движението по АМ „Хемус“ в посока София

Катастрофа затруднява движението по АМ „Хемус“ в посока София

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Заради катастрофа затвориха пътя Велико Търново - Русе

Заради катастрофа затвориха пътя Велико Търново - Русе

Турският шофьор на ТИР-а, причинил катастрофа с жертва на АМ „Тракия”, не се яви на делото

Турският шофьор на ТИР-а, причинил катастрофа с жертва на АМ „Тракия”, не се яви на делото

25-годишен мъж се бори за живота си след катастрофа с АТВ край Бургас

25-годишен мъж се бори за живота си след катастрофа с АТВ край Бургас

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Продължава издирването на 11 моряци от потъналия кораб, плавал без товар

Продължава издирването на 11 моряци от потъналия кораб, плавал без товар

Павлина Панова: Отзоваването на членове на КС и ВСС е пряка намеса в независимостта на властите

Павлина Панова: Отзоваването на членове на КС и ВСС е пряка намеса в независимостта на властите

Водещи

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

  • Преди 3 минути
Най-важното от България на 13.10.2026 г.

Най-важното от България на 13.10.2026 г.

  • Преди 11 минути
Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

  • Преди 16 минути
Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

  • Преди 21 минути
Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

  • Преди 39 минути
Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

  • Преди 45 минути
480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

  • Преди 52 минути
Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

  • Преди 52 минути
Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

  • Преди 1 час
След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

  • Преди 1 час
Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

  • Преди 1 час
Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

  • Преди 1 час