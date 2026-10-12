Турският шофьор на ТИР-а, причинил катастрофа с жертва на АМ „Тракия”, не се яви на делото

Трябва да бъде задържан под стража турският шофьор на ТИР, който е обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ с един загинал и двама ранени. Това постанови Апелативният съд в Бургас. Съдът уважи протеста на прокуратурата и отмени определената от Окръжния съд в Сливен парична гаранция от 5000 евро.

Катастрофата стана на 3 октомври на 266-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. При инцидента загина 26-годишен мъж от Пловдив, а двама мъже на 27 и 57 години от Карнобат бяха ранени. За катастрофата е обвинен турският гражданин Бюлент Д., управлявал тежкотоварен автомобил с ремарке. Според прокуратурата той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на младия мъж и е нанесъл средни телесни повреди на двамата пострадали. Предвиденото наказание е от 10 до 15 години лишаване от свобода.