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Турският шофьор на ТИР-а, причинил катастрофа с жертва на АМ „Тракия”, не се яви на делото

Турският шофьор на ТИР-а, причинил катастрофа с жертва на АМ „Тракия”, не се яви на делото
Pixabay

Апелативният съд в Бургас постанови, че шофьорът трябва да бъде задържан под стража

Трябва да бъде задържан под стража турският шофьор на ТИР, който е обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ с един загинал и двама ранени. Това постанови Апелативният съд в Бургас.

Съдът уважи протеста на прокуратурата и отмени определената от Окръжния съд в Сливен парична гаранция от 5000 евро.

Катастрофата стана на 3 октомври на 266-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. При  инцидента загина 26-годишен мъж от Пловдив, а двама мъже на 27 и 57 години от Карнобат бяха ранени.

За катастрофата е обвинен турският гражданин Бюлент Д., управлявал тежкотоварен автомобил с ремарке. Според прокуратурата той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на младия мъж и е нанесъл средни телесни повреди на двамата пострадали. Предвиденото наказание е от 10 до 15 години лишаване от свобода.

Първоначално Окръжният съд в Сливен освободи шофьора срещу парична гаранция, като прие, че няма достатъчно доказателства за съпричастността му към катастрофата и не съществува опасност да се укрие, предаде БТВ.

Апелативните магистрати обаче стигнаха до противоположен извод. Според тях събраните до момента доказателства обосновават подозрение за участието на обвиняемия в инцидента. Предстоят разпити на свидетели и изготвянето на автотехническа, съдебномедицински и други експертизи, които трябва да изяснят механизма на катастрофата. Съдът приема и че съществува реална опасност шофьорът да се укрие.

Като аргументи са посочени липсата на постоянна уседналост в страната, турското му гражданство, семейството му, което живее в Чехия, както и професията му на международен шофьор.

Допълнителен аргумент за най-тежката мярка е фактът, че обвиняемият не се е явил на заседанието на Апелативния съд, въпреки че е бил лично уведомен, и не е посочил уважителна причина за отсъствието си.

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