Челен сблъсък край Айтос отне живота на двама млади шофьори

Двама души загинаха при тежка катастрофа на пътя между село Съдиево, община Айтос, и село Миролюбово, община Бургас. Жертвите са 30-годишен мъж и 20-годишна жена, които са управлявали двата автомобила, участвали в челния сблъсък.

И двамата водачи са починали на място, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал на 10 октомври. В предоставената информация не се уточнява какво е довело до челния удар между автомобилите.

Катастрофата е сред тежките пътни произшествия, регистрирани в страната през последното денонощие.

По данни на МВР за 24 часа са станали 27 тежки катастрофи, при които трима души са загинали, а 36 са ранени.

От началото на октомври пътните инциденти с пострадали и загинали са 229. При тях живота си са загубили 22 души, а други 292 са ранени.

Статистиката от началото на годината също показва увеличение на жертвите. Загиналите по пътищата вече са 390 - с 54 повече спрямо същия период на 2025 г. Ранените са 6692 при общо 5393 тежки пътнотранспортни произшествия.

В София през последното денонощие са отчетени две тежки катастрофи с двама ранени, но без загинали. Регистрирани са и 24 леки произшествия.