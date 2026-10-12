Заради катастрофа затвориха пътя Велико Търново - Русе

Заради катастрофа временно е затворен за движение главен път Велико Търново - Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал тази вечер около 20 ч., край горнооряховското село Поликраище.

По първоначална информация са се ударили два камиона с турска регистрация. Пострадал е шофьорът на единия.

Той е откаран за преглед в Спешна помощ.

Двамата шофьори са тествани за употреба на алкохол, а пробите са отрицателни.

Екипи на полицията пренасочват автомобилите през село Първомайци, а причините за произшествието са в процес на изясняване.

Около 19:30 ч. друг тир е катастрофирал край село Масларево в община Полски Тръмбеш. Пострадали няма, автомобилът не пречи на движението.