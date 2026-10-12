Бърнам: Иран почти сигурно е организирал паниката във военна база във Великобритания
Премиерът подчерта, че Лондон няма да допусне подобни заплахи на британска територия
Британският премиер Анди Бърнам заяви, че иранската Ислямска революционна гвардия почти сигурно е координирала действията, предизвикали сериозна паника във военновъздушна база във Великобритания, използвана от американските военни във войната срещу Иран, пише The Times of Israel.
„Мога да потвърдя нашата оценка, че е много вероятно това да е било координирано в Иран, почти сигурно ръководено от Ислямската революционна гвардия на Иран“, заяви Бърнам пред британските депутати.
Премиерът подчерта, че Лондон няма да допусне подобни заплахи на британска територия и обяви, че ще бъдат представени нови санкционни мерки.
ТАРАЛЕЖ припомня, че САЩ изтеглиха 12-те си бомбардировача B-1 от военновъздушната база „Феърфорд“ във Великобритания.
Самолетите бяха разположени във „Феърфорд“, намираща се северозападно от Лондон, и бяха използвани от американските сили при ударите срещу Иран.
Говорител на Пентагона потвърди, че всички американски бомбардировачи от базата са се върнали в постоянните си бази в САЩ. Той обясни, че по съображения за оперативна сигурност преместването не е можело да бъде потвърдено в реално време.
„Уолстрийт джърнъл“ първи съобщи, че американските самолети са били изтеглени заради опасения за сигурността, свързани с предполагаеми планове за терористична атака срещу обекта.