Бърнам: Иран почти сигурно е организирал паниката във военна база във Великобритания

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че иранската Ислямска революционна гвардия почти сигурно е координирала действията, предизвикали сериозна паника във военновъздушна база във Великобритания, използвана от американските военни във войната срещу Иран, пише The Times of Israel.

„Мога да потвърдя нашата оценка, че е много вероятно това да е било координирано в Иран, почти сигурно ръководено от Ислямската революционна гвардия на Иран“, заяви Бърнам пред британските депутати.

Премиерът подчерта, че Лондон няма да допусне подобни заплахи на британска територия и обяви, че ще бъдат представени нови санкционни мерки.