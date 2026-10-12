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Бърнам: Иран почти сигурно е организирал паниката във военна база във Великобритания

Бърнам: Иран почти сигурно е организирал паниката във военна база във Великобритания
АР/БТА

Премиерът подчерта, че Лондон няма да допусне подобни заплахи на британска територия

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че иранската Ислямска революционна гвардия почти сигурно е координирала действията, предизвикали сериозна паника във военновъздушна база във Великобритания, използвана от американските военни във войната срещу Иран, пише The Times of Israel.

„Мога да потвърдя нашата оценка, че е много вероятно това да е било координирано в Иран, почти сигурно ръководено от Ислямската революционна гвардия на Иран“, заяви Бърнам пред британските депутати.

Премиерът подчерта, че Лондон няма да допусне подобни заплахи на британска територия и обяви, че ще бъдат представени нови санкционни мерки.

ТАРАЛЕЖ припомня, че САЩ изтеглиха 12-те си бомбардировача B-1 от военновъздушната база „Феърфорд“ във Великобритания.

Самолетите бяха разположени във „Феърфорд“, намираща се северозападно от Лондон, и бяха използвани от американските сили при ударите срещу Иран.

Говорител на Пентагона потвърди, че всички американски бомбардировачи от базата са се върнали в постоянните си бази в САЩ. Той обясни, че по съображения за оперативна сигурност преместването не е можело да бъде потвърдено в реално време.

„Уолстрийт джърнъл“ първи съобщи, че американските самолети са били изтеглени заради опасения за сигурността, свързани с предполагаеми планове за терористична атака срещу обекта.

 

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