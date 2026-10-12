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Анди Бърнам: Русия се е намесила в Брекзит

Анди Бърнам: Русия се е намесила в Брекзит
БТА

Британският премиер твърди, че е получил потвърждение за руска намеса в референдума от 2016 г., и предупреди Франция и Германия за опити на Москва да влияе върху политическите процеси.

Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г. Това заяви британският премиер Анди Бърнам, като предупреди, че Москва продължава да представлява заплаха за демократичните процеси в Европа. Изявлението му е направено в интервю за подкаста The Rest Is Politics, цитирано от Ройтерс.

Бърнам, който оглави британското правителство през юли, твърди, че е получил категорично потвърждение за руска намеса след встъпването си в длъжност.

„Когато влязох на „Даунинг стрийт“, поставих въпроса дали Русия се е намесила в референдума през 2016 г. Получих ясен отговор: да, намеса е имало“, заяви той.

Премиерът обаче не разкри конкретни подробности за предполагаемите действия на Москва, нито представи публично доказателствата, на които се основава твърдението му.

Москва отрича, Лондон променя позицията си

Руското посолство в Лондон засега не е коментирало новите обвинения. В миналото Москва многократно е отхвърляла твърденията за намеса в референдума, определяйки ги като част от антируска кампания във Великобритания.

Изявлението на Бърнам бележи съществена промяна спрямо позицията на бившия премиер Борис Джонсън.

Джонсън, който беше сред водещите поддръжници на Брекзит, заяви през 2020 г., че няма доказателства за руска намеса в гласуването.

На историческия референдум през 2016 г. 52% от британците подкрепиха напускането на Европейския съюз, а 48% гласуваха за оставане. Резултатът предизвика продължителна политическа криза и коренно промени отношенията между Лондон и Брюксел.

Предупреждение към Франция и Германия

Британският премиер призова европейските държави да бъдат по-бдителни към опитите за външно влияние върху изборите и обществените нагласи.

Според него избирателите във Франция и Германия трябва да бъдат по-добре информирани за възможните действия на Русия.

„Важно е тези факти ясно да бъдат изнесени в общественото пространство. Смятам, че това ще помогне на избирателите в Германия и Франция да разберат, че част от политическите процеси се насочват от наши противници, а именно Русия“, подчерта Бърнам.

Какво установи британското разузнаване?

Темата за евентуалната руска намеса в Брекзит не е нова.

През 2020 г. парламентарната Комисия по разузнаване и сигурност публикува доклад, според който британското правителство не е направило необходимото, за да установи дали Москва е повлияла на референдума през 2016 г.

Документът посочва и опити за руско влияние върху референдума за независимост на Шотландия през 2014 г., когато мнозинството от гласувалите се обявиха против отделянето от Обединеното кралство.

Великобритания отново към ЕС?

Изказването на Бърнам идва на фона на подновените дебати за бъдещите отношения между Великобритания и Европейския съюз.

Миналия месец премиерът допусна, че на следващите парламентарни избори може да води кампания за повторно присъединяване на страната към ЕС.

Подобна позиция би поставила отново в центъра на британската политика въпроса за Брекзит, който продължава да разделя обществото десетилетие след референдума.

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