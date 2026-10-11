Медицински хеликоптер транспортира бременна жена от Разлог до София за оказване на специализирана медицинска помощ.

По информация на bTV пациентката е в шестия месец от бременността и е с кетоацидоза – състояние, което изисква своевременна лекарска намеса и наблюдение.

Заради необходимостта от специализирано лечение е организиран въздушен медицински транспорт до столицата.

Очаква се след кацането на медицинския хеликоптер жената да бъде откарана в университетската болница "Майчин дом", където да бъде поета от специалисти.

Към момента не се съобщават повече подробности за причините, довели до състоянието ѝ, както и за актуалното ѝ общо състояние.

Не е предоставена информация и за това дали има непосредствен риск за бременността.

Медицинският транспорт по въздух се използва при случаи, в които пациентът трябва да достигне възможно най-бързо до лечебно заведение с необходимото ниво на специализирана помощ.

Очаква се допълнителна информация за състоянието на жената след приемането ѝ в "Майчин дом".