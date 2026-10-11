Медицински хеликоптер транспортира бременна жена от Разлог до София
Жената е в шестия месец от бременността и е с кетоацидоза, като се очаква да бъде приета в "Майчин дом"
Медицински хеликоптер транспортира бременна жена от Разлог до София за оказване на специализирана медицинска помощ.
По информация на bTV пациентката е в шестия месец от бременността и е с кетоацидоза – състояние, което изисква своевременна лекарска намеса и наблюдение.
Заради необходимостта от специализирано лечение е организиран въздушен медицински транспорт до столицата.
Очаква се след кацането на медицинския хеликоптер жената да бъде откарана в университетската болница "Майчин дом", където да бъде поета от специалисти.
Към момента не се съобщават повече подробности за причините, довели до състоянието ѝ, както и за актуалното ѝ общо състояние.
Не е предоставена информация и за това дали има непосредствен риск за бременността.
Медицинският транспорт по въздух се използва при случаи, в които пациентът трябва да достигне възможно най-бързо до лечебно заведение с необходимото ниво на специализирана помощ.
Очаква се допълнителна информация за състоянието на жената след приемането ѝ в "Майчин дом".