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Пума край летището в Мюнхен предизвика мащабно издирване с хеликоптер и дронове

Пума край летището в Мюнхен предизвика мащабно издирване с хеликоптер и дронове
Снимка: Pixabay

Ловец заснел животното в природен резерват, а властите призоваха жителите да не оставят малки деца без надзор

Сигнал за забелязана пума предизвика мащабна операция по издирване в района на летището в Мюнхен, съобщи ДПА. Полицията започна акцията след сигнал за голяма дива котка в природен резерват в района на община Обердинг, в Горна Бавария.

В издирването участват голям брой полицейски служители, хеликоптер и дронове, но към момента животното все още не е открито.

"Издирвателната операция продължава с пълна сила, като до момента животното не е забелязано", съобщи говорителка на полицията.

Сигналът е подаден, след като ловец, използвал уред за нощно виждане, забелязал необичайно животно в природния резерват. Това се е случило в сряда вечерта. Той предположил, че става дума за голяма дива котка, и успял да заснеме животното.

Записът е бил предоставен за анализ на експерт още същата нощ. Според полицията ловецът е преценил, че заснетото животно може да е пума.

Гористият резерват се намира в окръг Ердинг, на няколко километра от летището в Мюнхен.

Засега властите нямат информация откъде би могло да е дошло животното. От окръжната администрация на Ердинг посочват, че няма данни в района да има цирк, в чиито спектакли участват големи котки.

Местните власти призоваха жителите да бъдат внимателни и незабавно да уведомят полицията, ако забележат животното или имат информация за местонахождението му. На хората в района е препоръчано също да не пускат кучетата си свободно.

"Не оставяйте и малки деца да играят без надзор", предупреди окръжната администрация във Фейсбук.

Издирването продължава, въпреки че засега няма потвърждение, че животното действително е пума.

Подобни сигнали в Германия и преди са водили до мащабни операции, които впоследствие са завършвали с извода, че тревогата е била фалшива.

През 2023 г. полиция и ловци издирваха около 30 часа предполагаема лъвица в Клайнмахнов край Берлин. Впоследствие властите заключиха, че забелязаното животно най-вероятно е било дива свиня.

През 2025 г. сигнал за предполагаема пума край езерото Гайзелтал в Саксония-Анхалт също доведе до мащабно издирване. По-късно експерт установи, че заснетото животно вероятно е било домашна котка.

При други подобни случаи предполагаемите хищници в Германия са се оказвали дори плюшени играчки, включително при сигнали в Куксхафен и Франкфурт.

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