Убиха незаконно две сърни във Великотърновско, откриха части от телата им

Две сърни са убити без необходимото разрешение в землището на село Горско Калугерово, Великотърновско, съобщиха от полицията.

Сигналът за случая е подаден на 19 октомври, след като в района са открити части от телата на животните.

При извършената проверка е установено, че двете сърни са били убити без съответното разрешително.

Намерените останки са иззети и са назначени експертизи, които трябва да подпомогнат изясняването на обстоятелствата около случая.

В предоставената от полицията информация не се посочва дали е установен извършителят.