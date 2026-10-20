Убиха незаконно две сърни във Великотърновско, откриха части от телата им
Останките са открити край село Горско Калугерово. Полицията ги е иззела и е назначила експертизи
Две сърни са убити без необходимото разрешение в землището на село Горско Калугерово, Великотърновско, съобщиха от полицията.
Сигналът за случая е подаден на 19 октомври, след като в района са открити части от телата на животните.
При извършената проверка е установено, че двете сърни са били убити без съответното разрешително.
Намерените останки са иззети и са назначени експертизи, които трябва да подпомогнат изясняването на обстоятелствата около случая.
В предоставената от полицията информация не се посочва дали е установен извършителят.