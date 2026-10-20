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Убиха незаконно две сърни във Великотърновско, откриха части от телата им

Убиха незаконно две сърни във Великотърновско, откриха части от телата им
Pixabay

Останките са открити край село Горско Калугерово. Полицията ги е иззела и е назначила експертизи

Две сърни са убити без необходимото разрешение в землището на село Горско Калугерово, Великотърновско, съобщиха от полицията.

Сигналът за случая е подаден на 19 октомври, след като в района са открити части от телата на животните.

При извършената проверка е установено, че двете сърни са били убити без съответното разрешително.

Намерените останки са иззети и са назначени експертизи, които трябва да подпомогнат изясняването на обстоятелствата около случая.

В предоставената от полицията информация не се посочва дали е установен извършителят.

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