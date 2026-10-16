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Жестокост към животно: Мъж е заподозрян, че е пребил куче с дървен предмет край Русе

Жестокост към животно: Мъж е заподозрян, че е пребил куче с дървен предмет край Русе
Pixabay

Пострадалото животно е открито в частен имот във Ветово и е транспортирано до специализиран център за грижи

59-годишен мъж е заподозрян, че е пребил куче с дървен предмет в град Ветово, област Русе. Пострадалото животно е открито в частен имот, след като само потърсило убежище там, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.

Сигналът е подаден на 15 октомври около 13:55 часа, след като кучето влязло в двора на частен дом. Пристигналите на място полицаи установили, че животното има наранявания, причинени от дървен предмет.

В хода на първоначалните действия разследващите установили 59-годишен местен жител, за когото има съмнения, че е причинил нараняванията.

В Районното управление във Ветово е образувано досъдебно производство. Извършени са разпити и други процесуално-следствени действия, като за случая е уведомен и дежурен прокурор от Районната прокуратура в Русе.

Пострадалото куче е транспортирано до специализиран център за животни в Русе, където да получи необходимите грижи.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случилото се и евентуалната отговорност на заподозрения.

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