Фондация спасява тежко пострадали животни и изгражда център за надежда

Фондация „Скитника и Лейди“ помага на тежко пострадали, болни и изоставени кучета, като им осигурява лечение и шанс за нов живот. Организацията разчита изцяло на собствени средства и дарения, а в момента работи по изграждането на нов спасителен център, който да позволи грижата за повече животни в беда, съобщава НОВА ТВ.

„Никога не сме се определяли като приют и няма да бъдем такъв. Ние сме спасителен център и помагаме точно на тези животни, които имат най-голяма нужда от помощ“, разказа съоснователят на фондацията Николай Деведжиев.

Под грижите на организацията са десетки кучета, голяма част от които са възрастни, страдат от тежки хронични заболявания или са пострадали при пътни инциденти. Някои от животните се нуждаят от постоянна терапия и медикаменти до края на живота си.

Един от най-тежките случаи, с които доброволците са се сблъскали наскоро, е този на малко кученце, пострадало при тежък пътен инцидент. Животното е било прегазено от автомобил, в резултат на което получило счупване на таза, разкъсване на пикочния мехур и множество травми на тазобедрените стави. Наложила се спешна животоспасяваща операция.

„Животното беше прегазено – със счупен таз, разкъсан пикочен мехур и натрошени тазобедрени стави. Нуждаеше се от спешна животоспасяваща операция, за която събрахме средства с помощта на наши приятели, и в момента кученцето се възстановява горе в стаята“, разказа другият съосновател на фондацията Янко Михайлов.

В момента фондацията полага грижи за своите четириноги обитатели в къща с двор, пригодена за нуждите им. На входа ѝ стои послание, което отразява философията на организацията: „Ако Раят се отвори, първо ке влезнат кучетата“.

За да могат да спасяват повече животни и да им осигуряват необходимите условия за лечение и възстановяване, доброволците работят по проект за изграждането на нов, модерен спасителен център.

„Най-вече се опитваме да изградим нов спасителен център, който да има нужния капацитет, за да помагаме адекватно. За целта ни е нужно финансиране и търсим спонсори, тъй като се издържаме напълно самостоятелно. Нямаме финансова подкрепа от държавата или от други големи организации“, посочи Николай Деведжиев.

Реализирането на проекта ще даде възможност на фондацията да разшири дейността си и да осигури подходящи условия за още пострадали и изоставени животни.

Всеки, който има възможност, може да помогне за лечението на животните и за създаването на по-добри условия за тяхното възстановяване. Дарения могат да бъдат направени по следната банкова сметка:

- Банка: Първа инвестиционна банка АД - IBAN: BG62FINV91501017810407 - BIC: FINVBGSF - Титуляр: Фондация „Скитника и Лейди“

За доброволците всяко спасено животно е доказателство, че дори в най-тежките моменти надеждата не е изгубена. С подкрепата на повече хора те се надяват да изградят място, където още пострадали кучета ще получат шанс за живот, грижа и сигурност.