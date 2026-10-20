Тръмп предлага безпрецедентна среща с Путин и Си: На масата са ядрените оръжия и войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е готов още следващия месец да проведе тристранна среща с лидерите на Русия и Китай – Владимир Путин и Си Дзинпин. Основната тема на разговорите ще бъде контролът върху ядрените оръжия, но не се изключва обсъждането на войната в Украйна и търговските отношения между трите държави, съобщава Ройтерс.

„Ще разговаряме за ядрените оръжия и ядреното разоръжаване. Ако президентът Си иска такава среща, аз съм готов. Сигурен съм, че ще обсъдим и други въпроси, като търговията“, заяви Тръмп пред журналисти пред Белия дом.

Подобен формат би бил безпрецедентен – тримата лидери са провеждали двустранни срещи, но никога досега не са участвали заедно в официални преговори.

Историческа среща още през ноември?

Според източник, запознат с обсъжданията, Белият дом от седмици разглежда възможността разговорите да се състоят в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), насрочена за 18–19 ноември в Китай.

Тръмп вече е потвърдил участието си във форума в Шънджън.

По информация на „Уолстрийт джърнъл“ Владимир Путин е предложил евентуалната среща да бъде използвана и за договаряне на край на войната в Украйна при условия, благоприятни за Москва. Идеята е била обсъдена по време на телефонен разговор между руския и американския президент на 9 октомври.

От Кремъл потвърдиха, че възможността за тристранни преговори е била повдигната в разговорите.

Ново сближаване между Вашингтон и Москва

През последните дни американският президент предприе стъпки за подобряване на отношенията с Русия.

Тръмп обяви споразумение за доставки на дизелово гориво и подписа указ, с който отменя действието на ключови санкционни ограничения срещу Москва.

Решенията предизвикаха критики от украинския президент Володимир Зеленски, според когото подобни отстъпки могат да окуражат Путин и да удължат войната.

Американският държавен глава обаче отново отправи остри думи към Киев.

„Русия, честно казано, се държи добре по отношение на Украйна. Зеленски не помага особено на ситуацията. Време е някой друг да преговаря от името на Украйна“, заяви Тръмп.

Коментарите му идват на фона на една от най-мащабните руски въздушни атаки срещу Украйна през последните месеци. При ударите са загинали най-малко десет души, а над половин милион домакинства са останали без електричество вследствие на поражения по енергийната инфраструктура.

Ядреното разоръжаване – основен приоритет

Една от ключовите цели на евентуалната среща е постигането на ново споразумение за ограничаване на ядрените арсенали.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) Русия разполага с най-големия запас от ядрени бойни глави, следвана от Съединените щати и Китай.

Договорът „Нов СТАРТ“, подписан през 2010 година между Вашингтон и Москва, изтече по-рано тази година. Той беше удължен с пет години по време на управлението на Джо Байдън, но ново споразумение за контрол върху стратегическите оръжия все още няма.

Тръмп вече заяви, че смята постигането на договореност с Русия и Китай за възможно, макар да призна, че това не е задължително да се случи до края на годината.

Китай не бърза да седне на масата за ядрено разоръжаване

Пекин засега демонстрира резерви към американската инициатива.

Китайското външно министерство подчерта, че ядреният потенциал на страната е значително по-малък от този на САЩ и Русия.

Според китайските власти на този етап би било „несправедливо, неразумно и нереалистично“ страната да бъде включена в тристранни преговори за ядрено разоръжаване.

Евентуална договореност между Вашингтон, Москва и Пекин би могла да намали международното напрежение, но същевременно поражда опасения сред американските съюзници в Европа и Азия, че трите сили могат да постигнат споразумения, засягащи техните интереси.

Междувременно Тръмп омаловажи възможността за нова среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на посещението си в Китай.

„Разбираме се много добре, но не съм сигурен, че някой настоява за среща“, коментира американският президент.

Северна Корея вече даде да се разбере, че не възнамерява да участва в преговори, чиято цел е отказ от ядреното ѝ оръжие.

Засега официално потвърждение за тристранна среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин няма. Белият дом, както и руското и китайското посолство във Вашингтон, не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.