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Остави работата си в президентството, за да сбъдне мечтата си да стане гвардеец

Остави работата си в президентството, за да сбъдне мечтата си да стане гвардеец
БТА

След осем години в държавния протокол Радослава Димитрова започва отначало в Националната гвардейска част, където в момента служат само четири жени

След осем години работа в президентската институция Радослава Димитрова взема решение да напусне държавния протокол и да стане гвардеец. Днес тя отново е пред президентството, но вместо да участва в организацията на официалните церемонии, стои на пост в гвардейска униформа.

Историята ѝ е разказана пред NOVA, където Димитрова споделя, че винаги се е възхищавала на военнослужещите. Желанието ѝ да стане част от Националната гвардейска част постепенно се превръща в цел, заради която решава да промени професионалния си път.

"Решението беше трудно, защото не е лесно да оставиш професия, която обичаш, и да започнеш от нулата“, разказва тя.

Радослава започва работа в президентството като стажант и постепенно достига до участие в подготовката на събития и посещения на най-високо държавно равнище. Днес познава церемониите не само от организационната им страна, но и като военнослужещ, който участва в тяхното изпълнение.

За да стане гвардеец, тя преминава през военномедицински прегледи, психологически тест и изпит по физическа подготовка. По думите на командира на Националната гвардейска част полк. Петър Киндалов, Димитрова е покрила всички изисквания за постъпване на служба.

Самата тя признава, че най-голямото предизвикателство в началото е била физическата подготовка. Гвардейската служба изисква издръжливост, дисциплина и прецизност, а подготовката включва продължителни тренировки при различни атмосферни условия.

В Националната гвардейска част в момента служат четири жени, като според представената информация те изпълняват задачите си при същите изисквания като мъжете.

За изминалата година гвардейците са участвали в 576 мероприятия, съобщава полк. Киндалов. Зад церемониалните движения и неподвижното стоене на пост стоят часове физическа и психологическа подготовка.

Един от най-емоционалните моменти за Радослава настъпва при първия ѝ караул пред президентството. Тогава бившите ѝ колеги я изненадват, като застават до нея за обща снимка.

Въпреки личните истории на успешно професионално развитие Националната гвардейска част продължава да изпитва сериозен недостиг на кадри. По думите на полк. Киндалов некомплектът достига около 50%.

За попълване на свободните позиции се подготвя нов конкурс, който се очаква да се проведе към края на годината, вероятно през декември. От гвардейската част отправят покана към млади мъже и жени, които желаят да постъпят на военна служба.

За Радослава Димитрова промяната означава не просто нова професия, а сбъдването на дългогодишна мечта. След години зад организацията на държавните церемонии днес тя участва в тях с гвардейска униформа.

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