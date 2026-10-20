Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

Млади лекари излизат на протест на 20 октомври заради липсата на реални промени в условията на труд, заплащането и процеса на специализация. Според представители на медицинската общност диалог с Министерството на здравеопазването има, но конкретните резултати продължават да се бавят.

Сред основните искания е създаването на електронна платформа за специализациите, която да осигури по-голяма прозрачност при кандидатстването и проследяването на обучението.

Специализантът по обща медицина д-р Калина Божилова заяви, че проектът се бави от около шест месеца, въпреки че работата по него е започнала още при служебното правителство.

"Живеем във време, в което пуснаха летяща кола. Какво ли не се случва с изкуствения интелект, роботи и т.н. В същото време МЗ има големи затруднения вече половин година да създаде сайт“, коментира тя.

Личният лекар д-р Даниел Кипров посочи, че според него основната концепция на платформата е била разработена за два месеца, но впоследствие не е въведена в действие.

Младите медици поставят под въпрос и начина, по който се провеждат конкурсите за специализация. Според Божилова липсват единни и достатъчно ясни правила, което създава условия за непрозрачен подбор.

Тя твърди, че на различните места кандидатите се оценяват по различни критерии, а понякога назначенията пораждат съмнения за лични връзки и предпочитания.

Друг сериозен проблем според медиците е разминаването между формалните изисквания за обучение и реалната практика в болниците.

Божилова разказа, че специализантите невинаги получават възможност да посещават задължителните си модули. По думите ѝ в някои случаи обучението се отчита документално, без съответните практически занятия да са проведени.

Д-р Кипров допълни, че специализантите често се използват за покриване на дежурства, вместо да бъдат обучавани. Той посочи и случаи, при които достъпът на младите лекари до медицинска апаратура е ограничаван.

Според Божилова ръководителите на отделения невинаги са склонни да освобождават специализантите за обучения, тъй като това създава недостиг на персонал. Тя изрази притеснение, че подаването на сигнал срещу пряк ръководител може да постави под риск продължаването на специализацията.

Заплащането също остава сред водещите причини за недоволството. Божилова заяви, че има лекари, които продължават да работят на минимална заплата и разчитат на допълнителни възнаграждения, определяни по преценка на ръководството.

Медиците настояват и за по-добро заплащане на нощния труд, както и за ясни критерии кои медицински специалисти ще бъдат обхванати от обещаните увеличения на възнагражденията.

Според Божилова понятието "млад лекар“ не е достатъчно ясно дефинирано. Тя постави въпроса дали евентуалните мерки ще обхванат вече придобилите специалност лекари, както и медицинските сестри, акушерките и лаборантите.

Представителите на младите медици изразиха разочарование от липсата на конкретни действия след проведените срещи със здравните власти. Те подчертаха, че протестът им не е обвързан с политическа партия, а с искането за промени в здравната система.

"Ние искаме да се върши работа“, заяви д-р Божилова.

Според д-р Кипров проблемите с условията на труд, дългите смени и заплащането остават нерешени, въпреки многократните обещания за реформи.

Младите лекари настояват институциите да преминат от разговори към конкретни решения, които да осигурят прозрачна специализация, качествена практическа подготовка и достойно възнаграждение.