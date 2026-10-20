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Млади лекари и студенти по медицина излизат на протест пред здравното министерство

Млади лекари и студенти по медицина излизат на протест пред здравното министерство
Снимка: Фейсбук

Медиците настояват за по-добро заплащане, прозрачни процедури за специализация и изпълнение на предизборните обещания

Студенти по медицина и млади лекари излизат на протест днес пред Министерството на здравеопазването в София. Демонстрацията ще започне в 18:00 часа, след което участниците ще се отправят на шествие към Народното събрание.

Основното им искане е управляващите да изпълнят поетите по време на предизборната кампания ангажименти за реформи в здравеопазването и подобряване на условията за професионално развитие на младите медицински специалисти.

Сред конкретните настоявания са създаването на работещ електронен портал за специализации, въвеждането на електронни книжки на специализантите и промени, които да гарантират достойно заплащане на медицинския труд.

Протестиращите настояват и за реформа във финансирането на здравната система, която да намали необходимостта пациентите да доплащат за медицинска помощ.

Недоволството на младите медици не е ново. През 2025 година те организираха поредица от демонстрации под надслов "Бъдеще в България", с които поставиха въпроса за ниските възнаграждения, условията на труд и трудностите пред специализацията.

Според протестиращите липсата на достатъчно добри условия за професионално развитие затруднява задържането на младите специалисти в българската здравна система.

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