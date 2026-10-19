„За кого“ - платформа за проверка на позициите и биографиите на кандидатите за президентските избори

Над 1300 твърдения, 1100 позиции по седем теми и биографични факти са събрани в безплатната платформа zakogo.com, която има за цел да помогне на избирателите да направят по-информиран избор на президентските избори на 25 октомври.

По този начин гражданите имат възможност да се запознаят с позиции и факти за кандидатите, събрани на едно място и придружени от връзки към източниците.

Сред използваните източници е и ТАРАЛЕЖ. По информация от създателя на проекта Васил Бойчев са използвани 14 твърдения от шест материала на медията, включително публикации с позиции на президента Илияна Йотова, Ивайло Симеонов и Иван Христанов.

Платформата съдържа отделна страница с източниците.

Според информацията, предоставена от Бойчев, проектът е безплатен, некомерсиален и не е свързан с политическа партия или кандидат.

В условията на предизборна кампания подобни инструменти могат да бъдат полезни за гражданите, които искат да се ориентират сред множеството политически послания и да вземат решение, основано на проверена информация.

Платформата може да бъде разгледана на адрес: zakogo.com; страница с източниците: zakogo.com/sources