Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори
Проверките са извършени от екипи на три институции
Приключи удостоверяването на машините, които ще бъдат използвани на президентските избори на 25 октомври 2026 г., съобщава пресцентърът на министерството на иновациите и дигиталната трансформация.
Проверките са извършени от екипи на три институции, а решението и докладът с резултатите вече са изпратени на Централната избирателна комисия.
Решението за удостоверяване е издадено от министъра на иновациите и дигиталната трансформация, изпълняващия длъжността председател на Българския институт по метрология и председателя на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация. То се основава на техническите доклади на екипите, участвали в проверките.
В публикувания доклад са описани резултатите от проверката на машините. Експертите са проверили документите за съответствие, техническите характеристики на устройствата и работата на техния хардуер.
Оценена е и функционалността на машините, за да се установи дали отговарят на техническите изисквания. Проверена е и защитата на информацията, която се въвежда, обработва, съхранява и извежда от устройствата.
В процеса са участвали и външни експерти, избрани чрез прозрачна процедура от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Те имат опит в информационната сигурност, откриването на уязвимости и грешки в софтуера, тестването на системи и разработването на софтуер.