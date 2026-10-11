Половината машини за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани

Половината от машините за президентските избори на 25 октомври вече са преминали през проверка и ремонт. Това съобщи изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров.

Около 3000 устройства са с подменени батерии, принтери и други компоненти. Очаква се до края на следващата седмица да бъдат подготвени всички 12 800 машини, предвидени за вота. ЦИК по-рано възложи цялостна диагностика и ремонт на устройствата.

"Всичко върви съвсем нормално. Към момента сме проверили около половината машини. Те са готови за инсталация", заяви Тодоров.

По думите му най-сериозният проблем е свързан с хартията, използвана при предишни избори, която е довела и до повреди на част от принтерите.

"Най-голямото количество части за подмяна са именно принтерите", обясни той.

На президентските избори този път ще действат нови правила. В секциите с повече от 300 избиратели гласуването ще се извършва със специализирано устройство за машинно гласуване, като са предвидени изключения за определени видове секции. При невъзможност машинният вот да продължи в изборния ден, се преминава към хартиени бюлетини.

Подготовката включва не само ремонта, но и транспортирането на устройствата до секциите в страната и в чужбина. За техническото и логистичното обезпечаване на машинния вот са предвидени над 10 млн. евро.