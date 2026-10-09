ЦИК показва как се гласува машинно на различни места в страната
Днес машина ще бъде достъпна от 12 часа на метростанция „НДК“ в София
ЦИК започна да показва как се гласува машинно на различни места в страната, включително на метространциите в столицата.
С 200 демонстрационни машини в страната Централната избирателна комисия ще даде възможност на гражданите да упражнят машинното гласуване преди президентския вот на 25 октомври.
Вчера се проведе демонстрация в метрото.
Днес машина ще бъде достъпна от 12 часа на метростанция „НДК“ в София. На място представители на изборната администрация ще показват как се работи с устройството и ще отговарят на въпросите на гражданите.
Целта е хората да се запознаят с отделните стъпки при машинния вот и да се чувстват по-уверени в изборния ден.
Предвидена е и възможност за дистанционно упражнение. В мобилното приложение „Избори 360°“, в раздел „За избиратели“, е достъпен симулатор, който пресъздава процеса на гласуване.
Демонстрациите са част от разяснителната кампания на ЦИК. Осигурените 200 устройства ще бъдат разпределени в различни населени места, а районните избирателни комисии ще определят местата и графиците за провеждането им.