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ЦИК: Ремонтът на машините за гласуване върви в срок

ЦИК: Ремонтът на машините за гласуване върви в срок
БТА

Близо 40 000 българи в чужбина са подали заявления за гласуване, каза говорителят на комисията

ЦИК е разработила цялостен план за провеждане на изборите с машинно гласуване. Това заяви на брифинг пред медиите говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова.

Тя допълни, че ремонтът на онези машини, които имат нужда от такъв, върви в срок. По думите й 2 000 машини вече са в пълна изправност.

Говорителят на ЦИК каза още, че близо 40 000 българи в чужбина са подали заявления за гласуване. Зад граница машините ще бъдат транспортирани с дипломатическо карго като представители на МВнР ще отговарят за тяхното получаване от секциите в чужбина. „Всяка машина ще бъде в пломбиран транспортен куфар“, допълни Балова-Цветкова.

„Утре ще се проведат консултации с парламентарно представените политически партии отновно разпредлението на ролите и представителите в СИК-вете в чужбина“, информира говорителят на ЦИК. Тя уточни, че до 12 октомври ЦИК трябва да назначни и секционните избирателни комисии извън страната. До 10 октомври пък е срокът, в който избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявление за гласуване с подвижна кутия.

От ЦИК казаха още, че вече е започнало обучението на районните избирателни комисии преди президентския вот. Вече трети ден екипи на ЦИК провеждат информационни срещи на място, като до 14 октомври трябва да бъдат обхванати всички 31 РИК в страната. 

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