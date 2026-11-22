Ботев Пловдив и ЦСКА стигнаха до 3:3 в дербито от 15-ия кръг на Първа лига на стадион “Христо Ботев”. Домакините поведоха с два гола на Самуил Цонов, но гостите обърнаха резултата след почивката. Ботев изравни още в следващата атака, а в 85-ата минута ЦСКА остана с десет души.

Ботев започна по-активно и още в третата минута Мауро Родригес отправи първия точен удар в мача. ЦСКА отговори чрез Леандро Годой, чийто диагонален изстрел беше спасен от Даниел Наумов.

Домакините поведоха в 30-ата минута. Ехидже Укаки проби по десния фланг и подаде по земя към Цонов, който се разписа с удар от движение. Шест минути по-късно Укаки отново намери нападателя, а той изпревари Пастор и вкара отблизо за 2:0.

Маркус Гиздол пусна Жоел Цварц и Бари Котър на почивката. В 51-вата минута Цварц върна топката към Жан-Филип Гбамен, чийто удар от дистанция се отби в десния стълб и влезе в мрежата. Шест минути по-късно Стефано Сенси намери Цварц в наказателното поле, а нападателят изравни с удар в долния десен ъгъл.

Наумов спря опити на Котър, Цварц и Йоанис Питас, но в 80-ата минута ЦСКА поведе. Диниш Алмейда върна топката към вратата след центриране, а Годой се възползва от неразбирателство в защитата и вкара отблизо за 2:3.

Ботев отговори веднага. Алберто Салидо проби и подаде на Родригес, който направи 3:3. В 85-ата минута Годой получи втори жълт картон, след като първият му беше показан за сваляне на фланелката при празнуването на гола.