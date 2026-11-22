Поне двама души са загубили живота си, четирима са получили наранявания, а около десетима вероятно все още остават затрупани под отломките на жилищна сграда в Киевска област след нападение с руски безпилотен апарат. Информацията беше разпространена от агенция Ройтерс, която цитира украински официални източници.

Държавният глава Володимир Зеленски посочи, че вследствие на удара се е срутила част от пететажен блок. „Благодаря на нашите спасителни екипи за бързата реакция: девет души вече са евакуирани, а пожарът е овладян“, написа президентът в социалната мрежа Екс.

По данни на областната администрация сред четиримата ранени има и тийнейджър. Видеокадри, публикувани от службите за извънредни ситуации, показват как екипи на терен разчистват масивни руини и извеждат живеещите в пострадалата кооперация чрез стълби и подемна техника.

В 15:35 ч. местно време издирвателно-спасителната операция е била временно преустановена заради обявена въздушна тревога. Малко след това в село Димер са отекнали три взрива, а кадри на Ройтерс запечатаха падащ от небето горящ летящ обект с неустановен произход, докато местни жители и спасители търсят укритие в съседните постройки.

Новите жертви идват на фона на масирана въздушна офанзива, обобщена по-рано днес от Володимир Зеленски във Фейсбук. По данни на президента, цитирани от Укринформ и ДПА, само през изминалата седмица руските сили са поразили общо 20 украински области, изстрелвайки близо 2700 дрона, около 1460 управляеми авиационни бомби и 165 ракети от различен тип, включително крилати.

На този фон украинският лидер отново изрази остро недоволство от забавянето на западните доставки за противовъздушната отбрана (ПВО) на страната, определяйки го като особено неразбираемо.

Зеленски подчерта, че е от критично значение Вашингтон да даде зелена светлина за предаването на ракети за американските зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“, които вече са заплатени от съюзниците по линия на инициативата „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (PURL). Чрез този механизъм партньорите на Киев финансират закупуването на американско въоръжение – най-вече средства за прехващане на трудноуловимите балистични ракети, срещу които системите „Пейтриът“ доказват висока ефективност.