Хулио Веласкес остана доволен от реакцията на Левски при победата с 4:1 над Локомотив София в 15-ия кръг на Първа лига. Испанецът подчерта значението на успеха след загубата от ЦСКА и благодари на привържениците за подкрепата при завръщането на отбора на “Георги Аспарухов”.

“Беше много важно днес да се завърнем на победния път”, каза Веласкес. “Искам да поздравя феновете и да им благодаря, защото никога не е лесно да дойдеш да подкрепиш след мача, който загубихме. Помогнаха ни много.”

Според треньора схемата 3-5-2 е дала на Локомотив числено предимство в средата на терена и е наложила промяна в начина, по който Левски пресира. Веласкес остана доволен от това как футболистите са приложили корекцията. След почивката той е искал отборът да запази концентрация и да стигне до третия гол.

Испанецът открои и завръщането на Акрам Бурас и Асен Митков след контузии. Бурас получи повече игрово време, а Митков се включи с желание и енергия. “Смятам, че беше доста добре, натрупа много важни минути”, каза Веласкес за Бурас.

На въпрос за предстоящото гостуване на Марсилия в Лига Европа треньорът първо се пошегува, че Левски отива да спечели с 6:0. След това уточни, че очаква труден мач, но отборът му ще търси победата. “Ние ще отидем там с ясната представа какво искаме да покажем, естествено искаме да спечелим, но знаем, че това ще бъде изключително труден мач”, заяви той.

Веласкес коментира и раздялата с Оливер Камдем. По думите му договорът на футболиста е бил до юни 2027 г., но и двете страни са искали да го прекратят.