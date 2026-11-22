Руският президент Владимир Путин не е приятел, когато става дума за Украйна. Това заяви в неделя директорът на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън, дни след като президентът Доналд Тръмп се изказа ласкаво за руския лидер.

„Той не е приятел на Америка в Украйна. Изобщо“, категоричен бе Клейтън в интервю за предаването „Тази седмица“ (This Week) по телевизия Ей Би Си Нюз (ABC News).

Попитан за скорошното определение на Тръмп, който нарече Путин свой „приятел“, Клейтън все пак уточни, че думата е била „напълно уместна“ в контекста на разговорите между лидерите на трите водещи ядрени сили в света – САЩ, Русия и Китай – по време на срещата на върха на високо равнище в Китай миналата седмица.

В четвъртък Доналд Тръмп защити думите си, като посочи, че „е хубаво да имаш хора, които разполагат с 4000 ядрени оръжия, за приятели, вместо за врагове“. В петък обаче, запитан отново по темата, американският президент отказа да каже дали Путин е приятел на Съединените щати като цяло, отговаряйки: „Не мога да говоря от името на Америка.“

Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. и контролира около една пета от територията на страната. Към момента Владимир Путин не показва никакви признаци, че е готов да се откаже от искането си Киев да предаде целия източен регион Донбас в замяна на мир.

Определението на Тръмп за руския президент предизвика остри критики сред европейските съюзници на Украйна. „Господин Путин не е наш приятел и никога няма да бъде“, заяви полският премиер Доналд Туск. Попитан в четвъртък за коментарите на Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски само сви рамене и си тръгна.