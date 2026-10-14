Зеленски: Украйна съжалява за проблемите със "Старлинк" и разузнаването на САЩ

Володимир Зеленски заяви, че Украйна изпитва затруднения във връзка с достъпа до системата "Старлинк" и разузнавателната информация от САЩ, като изрази изненада от неочакваното развитие в отношенията между двете страни. Украинският президент направи изявлението в Лондон, където търси подкрепа от Великобритания на фона на напрежението с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Жалко е, че имаме някои трудности със "Старлинк" и с разузнавателната информация. Имам предвид многото изненадващи моменти, които не може да се предвидят, когато имаш истинско партньорство, а ние разчитаме на партньорството си със САЩ", каза Зеленски.

Той подчерта, че Киев иска отношенията със съюзниците му да се основават на откритост и взаимно доверие.

"Искаме само да бъдем много честни, много ясни и да бъдем силни партньори", добави украинският президент.

По време на визитата си в британската столица Зеленски се срещна и с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец. Той благодари на монарха за подкрепата му за Украйна, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

След срещата президентът написа в социалната мрежа Екс: "Благодаря на Негово Величество крал Чарлз Трети за аудиенцията".

"За мен е важно да имам възможността лично да му благодаря за неговата непоколебима подкрепа за Украйна. Ние ценим цялата помощ, оказана от Великобритания", написа още Зеленски.

Двамата бяха заснети да се ръкуват и разговарят, преди да се оттеглят за частна аудиенция, продължила около 25 минути.

Зеленски пристигна във Великобритания за разговори с британския премиер Анди Бърнам, който го посрещна на "Даунинг стрийт" 10. Очаква се британското правителство да обяви ускоряване на военната помощ за Украйна и нови санкции срещу Москва. Посещението се провежда след сключването на сделка между Тръмп и Русия за руския дизел, която предизвика напрежение между Киев и Вашингтон.

По-рано Зеленски съобщи в социалните мрежи, че предстоят разговори с британския премиер по въпроси на сигурността и мерки за укрепване на Украйна.

"Ще имам и важна среща с министър-председателя Анди Бърнам", заяви той.

"Ще обсъдим широк спектър от въпроси, свързани със сигурността. Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на министър-председателя и на цяла Великобритания за тяхната подкрепа", посочи украинският президент.

В интервю за предаването "Нецензурирано с Пиърс Морган" Зеленски определи като болезнено отношението на американския президент, след като Тръмп застана на страната на Русия в конфликта и заяви, че Украйна трябва да има нов лидер.

"Болезнено е, когато президентът Тръмп избира да заеме страната на другия, а не нашата страна", каза Зеленски.

Украинският президент уточни, че не възразява Тръмп да поддържа равноотдалечена позиция спрямо Москва и Киев, но според него тази позиция трябва да бъде последователна.

"Ако искате да сте равноотдалечен обаче, трябва да си останете такъв", добави Зеленски.

Попитан дали се чувства предаден от Тръмп, който през уикенда призова Украйна да избере нов президент и се съгласи да вдигне санкциите върху износа на руски дизел, Зеленски отговори: "Наистина е така, но е малко по-сложно, отколкото ако вземем предвид само моите емоции и чувства".

"Жалко е да изгубиш силен партньор", добави той.

В заключение Зеленски подчерта, че за Украйна отношенията със САЩ не са просто въпрос на икономически интереси, а са свързани със самото съществуване на държавата.

"Не продаваме страната си, за нас не става въпрос за бизнес, става въпрос за живота ни и за нашата страна", обобщи украинският президент.

Посещението в Лондон съчетава усилията на Киев да запази партньорството си със САЩ с търсенето на по-силни гаранции за подкрепа от европейските съюзници. Затрудненията със "Старлинк" и разузнавателната информация допълнително подчертават зависимостта на Украйна от американската технологична и военна помощ.