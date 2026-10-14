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Зеленски: "Болезнено" е, когато Тръмп избира различна страна

Зеленски: "Болезнено" е, когато Тръмп избира различна страна
Снимка: AP/БТА

Украинският президент заяви, че е разочарован от позицията на американския си колега, но подчерта, че отношенията им са по-сложни от личните емоции

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю в сряда, че е било "болезнено", когато Доналд Тръмп зае друга страна в продължаващата война на Украйна с Русия, след като президентът на САЩ заяви, че Зеленски трябва да бъде сменен, предаде Ройтерс.

Зеленски каза пред Piers Morgan Uncensored: "Болезнено е, когато президентът Тръмп избере едната страна, а не нашата."

Той също така каза, че няма нищо против Тръмп да е по средата между Украйна и Русия, но добави: "Ако си по средата, трябва да останеш по средата".

На въпроса дали се чувства предаден от Тръмп, който през уикенда призова Украйна да получи нов президент, след като се съгласи да отмени санкциите върху руския износ на дизел, Зеленски отговори: "Наистина, да... но е малко по-сложно от просто моите емоции или чувства."

"Жалко е, че губим силен партньор", добави той.

Зеленски подчерта, че за Украйна войната не е въпрос на бизнес, а на оцеляване и защита на собствената страна. Той също каза: "Ние не продаваме страната си... за нас не става въпрос за бизнес, това е просто нашият живот и това е нашата страна."

 

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