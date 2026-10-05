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Шефът на германското разузнаване: Има риск Германия да се окаже в конфликт с Русия

Шефът на германското разузнаване: Има риск Германия да се окаже в конфликт с Русия
БТА

Той представи годишния доклад за работата на службите пред германските депутати

Заплахата от руски атаки срещу цели в Германия остава реална, а съществува риск страната да бъде въвлечена в насилствен конфликт с Русия. Това заяви ръководителят на германското външно разузнаване Мартин Йегер по време на публично изслушване в Бундестага, цитиран от Ройтерс.

„Конфронтацията с Русия, пред която сме изправени, доби ново, по-опасно измерение“, каза Йегер, който оглавява Федералната разузнавателна служба на Германия (БНД).

Той представи годишния доклад за работата на службите пред германските депутати.

По думите му рискът Германия да бъде въвлечена в насилствен конфликт с Русия е реален. Като пример Йегер посочи опита за нападение в Лайпциг.

По време на същото изслушване ръководителят на германското контраразузнаване предупреди, че Москва е готова да извършва подривни действия и убийства.

Германските власти неведнъж са заявявали, че Русия води хибридна кампания, включваща безпилотни и кибератаки. Берлин обвини Москва и за опит за нападение с дронове срещу летището в Лайпциг през август.

Русия многократно е отхвърляла твърденията, че възнамерява да атакува държави от НАТО.

„Не заплашваме никого“, заяви в четвъртък руският президент Владимир Путин. По думите му Москва няма намерение да напада когото и да било, но при евентуална агресия срещу Русия страната ще бъде принудена да отговори.

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