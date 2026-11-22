Ваучерите оглавяват класацията за най-желан коледен подарък в Австрия през 2026 г., като 34 на сто от потребителите възнамеряват да заложат именно на тях. Това показва изследване на консултантската компания „Делойт Австрия“ (Deloitte Austria), цитирано от агенция АПА. На следващите места в предпочитанията се нареждат играчките (27 на сто), съвместните преживявания (25 на сто) и парите в брой (23 на сто).

Високата инфлация обаче притиска празничните бюджети и помрачава настроението от предколедния шопинг за около половината от респондентите. За да финансират покупката на подаръци, празничната трапеза и декорацията, 47 на сто от австрийците заделят средства още през годината, като при поколението Зет този процент скача до 65 на сто. Всеки пети участник в допитването пък прибягва до кредитни карти или схеми за разсрочено плащане.

Домакинствата стават все по-взискателни към разпределението на коледния си бюджет, коментира Орсоля Хегедус от „Делойт Австрия“. Тя уточни, че една трета от хората свиват сумите за подаръци, а спестявания се търсят и при хранителните стоки и посещенията на заведения, като всички допълнителни разходи се пресмятат много по-прецизно.

Най-голямата група от анкетираните (23 на сто) планират да похарчат за празниците между 200 и 349 евро. Други 14 на сто залагат на сума в диапазона 100–199 евро, докато 12 на сто не си поставят предварителна финансова рамка.

Забелязва се и отчетливо завръщане към физическите търговски обекти – 49 на сто от потребителите ще пазаруват предимно на място при 41 на сто година по-рано. Електронната търговия остава водещ избор за около 40 на сто от купувачите, най-вече сред по-младите потребители.

Ранното пазаруване се очертава като ключова стратегия: 37 на сто купуват подаръците си още през ноември, а 29 на сто – в началото на декември. От намаленията около Черния петък се възползват 17 на сто.

Около четвърт от австрийците очакват празниците с голям ентусиазъм, докато 11 на сто не изпитват особена радост от подготовката. Повечето жители на страната планират да прекарат Коледа у дома, всеки четвърти предвижда пътуване, а една трета все още обмислят плановете си.

Въпреки икономическите предизвикателства благотворителността остава силна – 42 на сто ще отделят средства за дарения, като най-подкрепяни са каузите за защита на животните (35 на сто) и детските организации (31 на сто). Според главния изпълнителен директор на „Делойт Австрия“ Харалд Брайт тази щедрост доказва, че социалният дух на Коледа се запазва и в по-трудни времена.

Онлайн допитването е представително и е осъществено през октомври 2026 г. с участието на 515 души от цяла Австрия.