Президентът на Австрия поздрави Илияна Йотова

Австрийският федерален президент Александър Ван дер Белен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на втория тур на президентските избори в България. Това съобщи Австрийското радио и телевизия (ОРФ).

„Радвам се на възможността да продължим съвместната си работа в името на една силна, обединена, сигурна и просперираща Европа“, написа Ван дер Белен в социалната мрежа Bluesky.

Победата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев намери отражение и в австрийските медии.

Вестник „Кроненцайтунг“ публикува още в изборната вечер заглавието: „Държавният глава на България Илияна Йотова може да се радва на нов мандат“.

Всекидневниците „Курир“ и „Залцбургер нахрихтен“ също отразиха прогнозните резултати, според които Йотова печели убедително. Изданията обърнаха внимание и на сложната геополитическа обстановка, в която се проведоха изборите.