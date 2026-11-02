Петима ранени при руска атака с дронове срещу Одеска област, 12 населени места останаха без ток

Петима души са пострадали при руска атака с дронове срещу Одеска област през изминалата нощ. Ударите са нанесли щети по жилищни сгради, граждански обекти и енергийна инфраструктура, съобщи областният управител Олег Кипер в Telegram.

По думите му са засегнати складове, административни помещения и частни домове. При атаката е била разрушена и пекарна.

Сред поразените обекти е и енергийно съоръжение на частната компания ДТЕК.

Част от потребителите вече са с възстановено електрозахранване, но аварийните екипи продължават работа по отстраняване на щетите.

По данни на оперативния щаб на Измаилската районна администрация атаката е оставила без електричество 12 населени места в общините Килия и Вилково.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне лично с руския държавен глава Владимир Путин за преки преговори в Турция. Това стана ясно от интервю на Зеленски за телевизия Си Ен Ен Тюрк, цитирано от ДПА.

На въпрос дали би участвал в подобна среща на турска територия, украинският лидер отговори утвърдително: „Да, готови сме“.

Ден по-рано Зеленски разговаря с турския президент Реджеп Тайип Ердоган за възможността Анкара да посредничи за прекратяване на войната. В разговорите е била обсъдена и идеята за тристранна среща между лидерите на Украйна, Русия и Турция.

Украйна би приела подобна инициатива и би участвала в нея, ако турската страна успее да организира срещата, подчерта Зеленски.

Той многократно е заявявал готовност за личен разговор с Путин. Руският президент обаче настоява евентуалната среща да се проведе в Москва – предложение, което украинският държавен глава отхвърля.