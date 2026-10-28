Зеленски: Украинските сили си върнаха територии след няколко успешни операции

Украйна съобщава за възстановени територии след няколко военни операции, сред които и акция край Купянск, при която украинските сили са използвали подземни газопроводни тръби за придвижване зад руските позиции, предаде Ройтерс.

Във вечерното си обръщение президентът Володимир Зеленски заяви, че позициите на украинската армия на фронта са по-добри в сравнение с последните месеци. Според него допълнителните доставки на системи за противовъздушна отбрана от западните съюзници могат да укрепят още повече отбранителните способности на страната.

Зеленски се позова на доклад на военното командване, според който в рамките на операция „Велес“ за първи път са използвани газопроводни тръби в Североизточна Украйна. Той спомена и действията на украинските сили в Източна Украйна, както и операция „Вивалди“ на север, насочена към ограничаване на руското настъпление в стратегически важни райони.

Операция „Велес“ е проведена в района на Купянск, в Харковска област. Градът беше върнат под украински контрол в края на 2022 г., но оттогава остава под натиска на руските сили.

По думите на Зеленски операцията е била внимателно планирана и е разчитала на технологични решения. Той посочи, че руските войски са използвали подземни газопроводи за придвижване покрай украинските позиции, но украинските военни са приложили същия подход срещу тях.

При операция „Вивалди“ украинското военно командване е докладвало за прочистването на 75 квадратни километра от руски инфилтрирани групи и за възстановяването на контрола над допълнителни 10 квадратни километра територия.

Действията са проведени северно от т.нар. крепостен пояс в Донецка област, включващ градовете Словянск и Краматорск. Превземането им би приближило Русия до заявената от Москва цел за установяване на контрол над целия Донбас.

През август Зеленски съобщи и за успехи на украинските сили в южната част на страната, където според него са били върнати под украински контрол 26 населени места.

Междувременно руското военно командване продължава да заявява, че руските войски напредват по различни участъци от фронтовата линия, която се простира на около 1200 километра.

По-рано този месец началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов заяви, че от началото на септември руските сили са установили контрол над 92 украински населени места, сред които и Добропиля. Украинската армия отхвърли тези твърдения.