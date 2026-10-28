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Гади Айзенкот обяви намерение да състави правителство и отхвърли нови избори в Израел

Гади Айзенкот обяви намерение да състави правителство и отхвърли нови избори в Израел
АР/БТА

Центристкият политик призова Нетаняху да не използва темата за националната сигурност за политически цели

Центристът Гади Айзенкот заяви, че ще се опита да състави правителство след изборите в Израел, на които неговият блок получи лека преднина пред формацията на премиера Бенямин Нетаняху, предаде Франс прес.

По време на среща със свои привърженици в Тел Авив Айзенкот се обърна директно към Нетаняху, който до този момент не беше коментирал резултатите от вота. Той се обяви против провеждането на нови избори и призова премиера да не използва въпросите на националната сигурност за политически цели.

„Дори не се опитвайте да използвате сигурността на Израел за политически цели“, заяви Айзенкот, визирайки скорошните изказвания на Нетаняху за заплахата от Иран.

Избирателната активност достигна 77,7% — най-високото равнище за последните две десетилетия. Това е увеличение с около седем процентни пункта спрямо парламентарните избори през 2022 г.,

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