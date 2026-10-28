Новини
Търси
Подкаст
Общество

Екшън във Варна: Жена с нож нападна минувачи и нахлу в закусвалня

Екшън във Варна: Жена с нож нападна минувачи и нахлу в закусвалня
БТА

По думите на живеещите в района опасните прояви продължават от седмици, а хората настояват институциите да предприемат спешни мерки

Жителите на варненския квартал „Младост“ живеят в страх заради агресивното поведение на своя съседка. Жената нахлула с нож в денонощна закусвалня, нападнала служителки в салон за красота и ударила непознато момиче в гръб.

По думите на живеещите в района опасните прояви продължават от седмици, а хората настояват институциите да предприемат спешни мерки.

Случаят е от блок 142 във варненския квартал „Младост“, където местните жители твърдят, че вече се страхуват за собствената си безопасност.  Един от последните инциденти е станал в ранните часове на нощта, когато жената влязла в денонощно заведение за бързо хранене с нож в ръка.  

Според разказа на потърпевшата Стефка нападателката не казала нито дума, а започнала да удря по гишето с ножа и счупила ПОС терминала. След това напуснала заведението.  За щастие, в този момент не е имало клиенти, което е предотвратило възможността за още по-сериозен инцидент.  Кадри от охранителните камери показват поведението на жената в обекта, съобщава НОВА ТВ.

Само часове след случилото се в закусвалнята жената нахлула и в съседен салон за красота. 

По разказ на потърпевшите тя взела керамична саксия отвън, влязла в помещението и я хвърлила по работещите вътре жена и майка ѝ. Съседите разказват и за други прояви на агресия.

Преди дни жената започнала да изхвърля тежки предмети от балкона си, включително компютри и монитори. 

Малко по-късно нападнала непознато момиче на улицата и го ударила в гръб.  Хората в района твърдят, че се страхуват да оставят децата си да излизат сами и да се придвижват без придружител.  

По думите на живеещите в блока жената има тежко психично заболяване, а състоянието ѝ се е влошило след смъртта на майка ѝ през пролетта.

Според техните твърдения тя е спряла да приема предписаните ѝ лекарства и няма близки в града, които да се грижат за нея. Съседите твърдят, че многократно са търсили съдействие от полицията, но се притесняват, че предприетите досега действия не са достатъчни, за да гарантират сигурността им.  

Живеещите във входа обмислят да проведат общо събрание, на което да обсъдят възможностите за действия по Закона за управление на етажната собственост.  Според тях обаче подобна мярка няма да реши основния проблем, а само ще го прехвърли на друго място.  

Хората настояват за адекватна медицинска грижа и за предприемане на законови действия, които да защитят както самата жена, така и околните. 

От Областната дирекция на МВР във Варна са съобщили пред ⁨varna24.bg⁩, че по случая е образувана преписка по Закона за здравето. 

Подадени са официални жалби за нападението над момичето и за инцидента в салона за красота. След приключване на преписката материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата, която да прецени необходимите последващи действия, включително евентуално искане до съда за настаняване на жената за лечение.  

Жителите на квартал „Младост“ очакват конкретни действия, преди да се стигне до по-тежък инцидент.

Още по темата

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Всеки шести българин живее с психично разстройство

Всеки шести българин живее с психично разстройство

Психично болен тормози съседите си в столичния квартал Дружба

Психично болен тормози съседите си в столичния квартал Дружба

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Арести след като установиха незаконно сечище край Видин

Арести след като установиха незаконно сечище край Видин

Рокади в ръководството на полицията в Русе

Рокади в ръководството на полицията в Русе

Ицо Хазарта: Питаме ЕК може ли със заповед на правителството да ни изтрият страниците във ФБ

Ицо Хазарта: Питаме ЕК може ли със заповед на правителството да ни изтрият страниците във ФБ

Катастрофата край Русе: Има загинали

Катастрофата край Русе: Има загинали

Криминален психолог: Убиецът на Евгения не може да бъде поправен или превъзпитан

Криминален психолог: Убиецът на Евгения не може да бъде поправен или превъзпитан

Водещи

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

  • Преди 1 минута
Ивелин Михайлов: "Величие" ще подкрепи Йотова на балотажа

Ивелин Михайлов: "Величие" ще подкрепи Йотова на балотажа

Арести след като установиха незаконно сечище край Видин

Арести след като установиха незаконно сечище край Видин

  • Преди 6 минути
Нетаняху увеличава преднината си на изборите в Израел, но остава без мнозинство

Нетаняху увеличава преднината си на изборите в Израел, но остава без мнозинство

  • Преди 9 минути
Премиерът Радев обеща цените на тока и на парното да останат на това ниво

Премиерът Радев обеща цените на тока и на парното да останат на това ниво

Всеки трети млад човек в Северна Македония не вижда бъдещето си в страната

Всеки трети млад човек в Северна Македония не вижда бъдещето си в страната

  • Преди 22 минути
Рокади в ръководството на полицията в Русе

Рокади в ръководството на полицията в Русе

  • Преди 33 минути
Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

  • Преди 36 минути
Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море

Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море

  • Преди 42 минути
Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА

Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА

Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“

Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“

  • Преди 51 минути
Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

  • Преди 57 минути
Ицо Хазарта: Питаме ЕК може ли със заповед на правителството да ни изтрият страниците във ФБ

Ицо Хазарта: Питаме ЕК може ли със заповед на правителството да ни изтрият страниците във ФБ

Преобърнатият кораб „Хорив“, атакуван с дрон, навлезе в българската икономическа зона в Черно море

Преобърнатият кораб „Хорив“, атакуван с дрон, навлезе в българската икономическа зона в Черно море

  • Преди 1 час