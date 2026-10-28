Екшън във Варна: Жена с нож нападна минувачи и нахлу в закусвалня

Жителите на варненския квартал „Младост“ живеят в страх заради агресивното поведение на своя съседка. Жената нахлула с нож в денонощна закусвалня, нападнала служителки в салон за красота и ударила непознато момиче в гръб.

По думите на живеещите в района опасните прояви продължават от седмици, а хората настояват институциите да предприемат спешни мерки.

Случаят е от блок 142 във варненския квартал „Младост“, където местните жители твърдят, че вече се страхуват за собствената си безопасност. Един от последните инциденти е станал в ранните часове на нощта, когато жената влязла в денонощно заведение за бързо хранене с нож в ръка.

Според разказа на потърпевшата Стефка нападателката не казала нито дума, а започнала да удря по гишето с ножа и счупила ПОС терминала. След това напуснала заведението. За щастие, в този момент не е имало клиенти, което е предотвратило възможността за още по-сериозен инцидент. Кадри от охранителните камери показват поведението на жената в обекта, съобщава НОВА ТВ.

Само часове след случилото се в закусвалнята жената нахлула и в съседен салон за красота.

По разказ на потърпевшите тя взела керамична саксия отвън, влязла в помещението и я хвърлила по работещите вътре жена и майка ѝ. Съседите разказват и за други прояви на агресия.

Преди дни жената започнала да изхвърля тежки предмети от балкона си, включително компютри и монитори.

Малко по-късно нападнала непознато момиче на улицата и го ударила в гръб. Хората в района твърдят, че се страхуват да оставят децата си да излизат сами и да се придвижват без придружител.

По думите на живеещите в блока жената има тежко психично заболяване, а състоянието ѝ се е влошило след смъртта на майка ѝ през пролетта.

Според техните твърдения тя е спряла да приема предписаните ѝ лекарства и няма близки в града, които да се грижат за нея. Съседите твърдят, че многократно са търсили съдействие от полицията, но се притесняват, че предприетите досега действия не са достатъчни, за да гарантират сигурността им.

Живеещите във входа обмислят да проведат общо събрание, на което да обсъдят възможностите за действия по Закона за управление на етажната собственост. Според тях обаче подобна мярка няма да реши основния проблем, а само ще го прехвърли на друго място.

Хората настояват за адекватна медицинска грижа и за предприемане на законови действия, които да защитят както самата жена, така и околните.

От Областната дирекция на МВР във Варна са съобщили пред ⁨varna24.bg⁩, че по случая е образувана преписка по Закона за здравето.

Подадени са официални жалби за нападението над момичето и за инцидента в салона за красота. След приключване на преписката материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата, която да прецени необходимите последващи действия, включително евентуално искане до съда за настаняване на жената за лечение.

Жителите на квартал „Младост“ очакват конкретни действия, преди да се стигне до по-тежък инцидент.