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Всеки шести българин живее с психично разстройство

Всеки шести българин живее с психично разстройство
БТА

Около 16,4% от населението у нас е засегнато, а психичните разстройства са втората водеща причина за години живот с увреждане

Приблизително един на всеки шест души в България живее с психично разстройство. Това показват данни на Министерството на здравеопазването, публикувани по повод Световния ден на психичното здраве - 10 октомври.

Според информацията на ведомството около 16,4% от населението у нас е засегнато от психични разстройства. Те са и втората водеща причина за години живот с увреждане в страната.

През 2026 г. кампанията на Световната здравна организация преминава под мотото "Гласът на личния опит: истински гласове, реална промяна". Акцентът е върху хората, които имат пряк опит с проблеми на психичното здраве, и върху необходимостта те да участват по-активно при създаването на политики и услуги.

В световен мащаб повече от един милиард души живеят с психично разстройство, като депресивните и тревожните разстройства остават сред най-разпространените.

Един от основните акценти на кампанията е деинституционализацията - преминаването от дългосрочна психиатрична грижа в институции към услуги в общността, ориентирани към конкретния човек.

По данни на СЗО само 9% от държавите са приключили напълно този процес, а 53% все още са в начален етап. Почти половината от приемите в психиатрични болници - 49% - са принудителни, а 23% от престоя в такива лечебни заведения продължава повече от година.

Министерството на здравеопазването заявява, че ще продължи да работи за по-добра превенция, ранна подкрепа, достъп до качествени услуги и защита на правата на хората с психични разстройства.

От ведомството подчертават, че в центъра на тези усилия трябва да останат здравето, достойнството и правото на хората да участват в решенията, които засягат живота им.

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